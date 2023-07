La 1 presenta ‘José Mota Live Show’, donde primará “la inmediatez en la comedia sobre lo preparado”

Tras haber arrancado su promoción la pasada semana, TVE ha presentado este martes José Mota Live Show, el nuevo programa de emisión semanal del humorista en el que se apostará por la comedia en vivo, con público, y en formato de falso directo. Como ya se adelantó, en esta aventura Mota estará acompañado por Patricia Conde, lo que supone su vuelta a La 1 tras su polémica participación en MasterChef Celebrity.

El formato dará el “toque de humor para el verano” en la cadena, según ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Por su parte, Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, considera el programa “muy potente y familiar, con mucho humor”. “El formato va a sorprender, está pegado a la actualidad, pero con novedades y un Mota con muchas facetas. Con Patricia hace un tándem estupendo. Mota es una persona de La 1, es marca de la casa y muy valorado, el formato es muy innovador y esperamos que guste mucho”.

Aunque a José Mota lo hemos visto en muchos programas, en esta ocasión primará “la inmediatez en la comedia sobre lo preparado. Estamos en un momento televisivo en el que prima lo vivo, aunque sea imperfecto. Hay un guion que es una guía, pero hay un margen a la locura y la improvisación y a lo que no esperas. Queremos un show con entrevistas, pero no entrevistas al uso. Los invitados vienen a jugar”, destacan también.

[Patricia Conde regresa a TVE tras su polémica en 'MasterChef Celebrity': presentará 'Invictus']

En ese sentido, se ha avanzado que el primer programa contará con Santiago Segura como invitado, y entre el equipo de colaboradores estará Paco Collado, quien ha trabajado mucho con José Mota, junto a Susi Caramelo, “el mago de la ceja blanca” Jorge Luengo o el Mago More. Tal como avanzan, los invitados irán a pasarlo bien al programa, y se descubrirán muchas cosas a través de divertidos juegos.

De Patricia Conde se ha destacado que “reúne una cantidad de cualidades artísticas maravillosas”. La actriz y presentadora describe el proyecto como “una aventura maravillosa”. “Ya había trabajado con grandes cómicos en este país, pero me faltaba Mota. Y me dijo Joaquín Zamora que esto era lo perfecto para mí. Me encanta trabajar con este genio de la comedia y en esta casa. Jose es inteligente y sensible, y sabe dar al público lo que quiere”, añade también Conde, quien próximamente estará al frente de otro nuevo proyecto de RTVE, Invictus.

Joaquín Zamora, codirector del programa, ha expresado su deseo de “trasladar el mundo de José Mota y su creatividad a un plato con un público que lo va a vivir en vivo y explotar la infinidad de recursos. Es ver su trabajo en sketch en vivo y con la cercanía de la actualidad, números musicales, con un público fiel a Jose que viene a disfrutar”.

Sigue los temas que te interesan