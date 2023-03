Patricia Conde regresa a TVE tras su polémica en 'MasterChef Celebrity': presentará 'Invictus'

Televisión Española continúa trabajando en su oferta televisiva de cara al futuro más inmediato. La Corporación tiene muy claro que tiene que fomentar el entretenimiento en prime time con nuevos formatos y de ahí que no cese en su empeño de estrenar nuevos programas para levantar la franja de máxima audiencia. Ejemplo de ello son Cover Nigth y El Conquistador, la adaptación del exitoso reality vasco.

También sigue adelante el plan para recuperar el mítico Pekín Express, tal y como informó BLUPER. Pues bien, ahora se ha sabido que la pública ha fichado a Patricia Conde para presentar el concurso Invictus. Producido por Boxfish (Celebrity Bake Off), se trata de la adaptación del formato británico A league of their own, que acumula ya 13 temporadas en la cadena Sky One.

En Invictus, dos equipos formados por famosos y capitaneados por exdeportistas, competirán entre sí enfrentándose a todo tipo de pruebas, tanto físicas como preguntas que mostrarán su lado más desconocido. TVE inició las grabaciones de este formato hace dos semanas, sin embargo, aun se desconoce cuándo se estrenará en La 1.

[Pepe Rodríguez en MasterChef y las preguntas que no hay que hacerle a una persona trans]

Lo que sí sabemos es que Invictus contará con la presencia del exfutbolista Joan Capdevila. El campeón del Mundo con España confirmó su participación en Días de tele, el programa que presenta Julia Otero cada miércoles. También se rumoreó la colaboración de Iker Casillas.

El fichaje de Patricia Conde, según informa Yotele, sorprende mucho después de su polémica salida en MasterChef Celebrity. La actriz y presentadora cargó contra el programa y acusó a dos de sus compañeros de haber consumido drogas. Sus declaraciones empañaron por completo la victoria de Lorena Castell.

"En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con catorce cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto", escribió.

Las acusaciones fueron tan graves, que la productora del programa, Shine Iberia, se vio obligada a salir al paso anunciando que tomaría medidas legales si la concursante no rectificaba, algo que finalmente hizo. Además, Macarena Rey, CEO de la productora, tomó partido en el asunto en una entrevista en El Mundo: "Fue muy desagradable".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Conde (@paticonde)

También se unieron otros rostros ligados al talent culinario, como Anabel Alonso o la jueza Samantha Vallejo-Nágera, que aseguraron no entender por qué la concursante explotó de esta forma. El último en dar la cara por sus compañeros fue Manu Baqueiro, finalista de la edición: "Yo no vi a nadie drogarse y sí a muchos compañeros darlo todo".

Sigue los temas que te interesan