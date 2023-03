Manu Baqueiro rompe su silencio sobre Patricia Conde: "En 'MasterChef' no vi a nadie drogarse"

La victoria de Lorena Castell en la última edición de MasterChef Celebrity quedó empañada por las incendiarias declaraciones que hizo Patricia Conde en sus redes sociales. La actriz y presentadora cargó contra el programa y acusó a dos de sus compañeros de haber consumido drogas durante la grabación.

"En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con catorce cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto", escribió.

Las acusaciones fueron tan graves, que la productora del programa, Shine Iberia, se vio obligada a salir al paso anunciando que tomaría medidas legales si la concursante no rectificaba, algo que finalmente hizo. Además, Macarena Rey, CEO de la productora, tomó partido en el asunto en una entrevista en El Mundo: "Fue muy desagradable".

Estas no fueron las únicas voces críticas que recriminaron la actitud que había tenido Patricia Conde en las redes sociales. De hecho, concursantes como Anabel Alonso o la misma jueza Samantha Vallejo-Nágera aseguraron en público que no entendían los motivos por los que su compañera había tenido ese arrebato.

Pues bien, ahora ha sido Manu Baqueiro el que ha roto su silencio al respecto. El actor, conocido por su papel de Marcelino en Amar es para siempre, fue uno de los finalistas de MasterChef Celebrity. El intérprete fue uno de las grandes revelaciones del programa de la cadena pública, llegando hasta el duelo final contra Lorena Castell.

"Yo trabajé muchísimo para llegar a esa final, que nos merecimos tanto Lorena como yo, no vi a nadie drogarse y sí a muchos compañeros darlo todo y ser grandes concursantes. Lo demás es humo", asegura en una entrevista concedida al periódico Mundo Deportivo. De esta forma, el concursante da la cara por el resto de compañeros de la edición.

En esa entrevista, por cierto, Manu Baqueiro asegura que su paso por el talent culinario de Televisión Española fue positiva: "Fue divertido, muy, muy, muy intenso, y me vino muy bien para salir de mi zona de confort, volver a TVE y darle un empujón a mi cocina".

