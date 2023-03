El duro enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos en 'Sálvame': "¡Ya está bien!"

Este martes 28 de marzo, Sálvame ha vivido un tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos. Esta discusión comenzaba a raíz de la celebración del cumpleaños de Belén Rodríguez, al que acudió Esteban pero no las Campos.

Cabe recordar que Belén Rodríguez rompía su amistad con todos los colaboradores de Sálvame, menos con la de Paracuellos, incluso con Kiko Hernández, con quien mantenía una amistad de más de 20 años, al igual que con Carmen Borrego y Terelu.

Tras recordar la polémica que saltaba hace varios meses con la que fuera colaboradora de Sálvame, Esteban explotaba contra Terelu. "Es verdad que Belén Rodríguez ha fallado muchas veces, a mí la primera. Pero se ha comido cosas que no se tendría que haber comido ella sola, que se tendría que haber comido más gente. Ni tú ni tu hermana habéis tenido cojones de hacerlo", espetaba la colaboradora.

En ese momento, Terelu se quedaba impactada, pero no dudaba en contestar: "A mí no me acuses de no tener cojones. Tú no conoces mis cojones, debe ser eso, que no conoces mis cojones".

"Pues perdona, no los conoceré, pero es lo que pienso. Con unos mucho y con otros nada", insistía Belén. "¿Con quién mucho? ¿Con Kiko Hernández? Yo no tengo relación con él y todo el mundo lo sabe. Él ha ridiculizado a mi hija. ¡Venga hombre, Belén! ¡Ya está bien!", respondía Terelu. Pero la 'princesa del pueblo' no dudaba en seguir defendiendo a su amiga. "¡Ya está bien! Le echáis la culpa a Belén Ro de todo", añadía.

Cuando parecía que la discusión entre ambas se había calmado, Carmen Borrego explotaba contra Kiko Matamoros, que no ha dudado en recordarle a la hermana de Terelu Campos los comentarios que realizó hace años sobre su sobrina. "¿A qué viene eso ahora? Estoy hasta las narices de ti, yo ya pedí disculpas por eso, muchas veces", le respondía la hija de María Teresa Campos visiblemente enfadada.

Tras esto, Belén Esteban estallaba contra Borrego, de nuevo. "Tú tienes cojones con Belén Rodríguez, pero con Kiko Hernández no los tienes", le gritaba mientras se levantaba de su sitio.

