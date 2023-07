Mercedes Milá se moja sobre el final de ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’: “Es un tema ideológico”

Terelu Campos y María Patiño han sido las elegidas para presentar esta noche el último Viernes Deluxe. Una entrega que se antoja un tanto triste, con todo el decorado prácticamente desmontado. Algo que ni las comunicadoras, ni tampoco los colaboradores, han pasado por alto, y Jimmy Giménez-Arnau propuso que los recojan para utilizarlos como decoración de una discoteca.

En el centro del plató las esperaba Mercedes Milá, quien aplaudió cómo ambas han conseguido “la emoción más absoluta” con el inicio de la entrega. Como el traje de María Patiño daba problemas con el sonido, la invitada le propuso que se lo quitase. “Esos flecos, pareces una fregona, desnúdate”, le decía con humor. Y Terelu recogía el guante: “Eso es lo que más le gusta a ella”.

La que fuese presentadora de Gran Hermano se ofreció incluso a dar un masaje a las dos conductoras de Viernes Deluxe, porque deberían tenerla con dolores por la emoción. “Yo estaría medio muerta”, comentaba, y Terelu le daba la razón, afirmando que había estado en el fisioterapeuta esa misma mañana.

Entonces Mercedes Milá echó flores tanto a los dos programas de La Fábrica de la Tele que ya son historia del audiovisual español. “Me parece muy inteligente, tanto lo que hicieron en Sálvame, como esto. Le estaba diciendo a Paco Fernández que qué bien han hecho la despedida de Sálvame y la despedida de Deluxe. Todo lo que pasó durante 20 días en Sálvame, que era como un formato diferente cada día, hasta el final hasta la destrucción del plato. Y esto, pues igual”, opinaba.

A lo largo de su carrera, Milá ha estado al frente de formatos longevos, y María Patiño le pidió un consejo para ese vacío que se queda. En referencia a Gran Hermano, Mercedes volvió a contar que si abandonó fue porque “me tenía que cuidar de mi salud, entonces no pude ocuparme del vacío de la televisión. Yo decidí marcharme porque me encontraba mal y no podía seguir haciendo el programa, por lo tanto, para mí no fue un desgarro como para todos vosotros. Que alguien en las alturas dijo: se acabó. Es una cosa que me parece horrible”, sentenciaba.

La decisión de ir al último Deluxe ha sido “por solidaridad” y por el cariño que tiene a los directores de la productora, y añadió que con Jorge Javier Vázquez se escribe WhatsApp prácticamente a diario, y que poco antes de entrar hablaba con él. “Creo que esto es un tema ideológico”, sentenciaba sobre el final de ambos programas. “No es ya que se acaba un programa y que te va a dar un consejo, de que está vacío. No, aquí hay que militar. Y yo, por eso estoy esta noche aquí. Porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho”, continuaba diciendo. Ante ese discurso, Terelu le recordó que se había hecho de rogar, que habían intentado que acudiese durante los seis últimos meses, pero Milá le dejó claro que “yo vengo cuando quiero, guapa”.

