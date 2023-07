8 cosas que Leticia Sabater ha hecho o dicho a lo largo de sus 40 visitas al ‘Deluxe’ en Telecinco

Esta noche termina para siempre Viernes Deluxe. El hermano nocturno de Sálvame dirá adiós tras casi 750 programas y tras cerca de 14 años en emisión. La madrina para tal ocasión será Mercedes Milá, y también se contará por última vez con la visita de Conchita Pérez, la poligrafista del formato. Y, a modo de homenaje, se recibirá a Leticia Sabater, puesto que ha sido el personaje famoso que más entrevistas ha dado al programa a lo largo de su historia. En concreto, la de esta noche será su vez número 40 en el formato de La Fábrica de la Tele.

Este gesto de cariño hacia Leticia, similar al que se tuvo en Sálvame con Pepi Valladares, significa también que la que fuese conductora de Desayuna con alegría o Con mucha marcha ha sido la famosa que más contenido ha dado al programa. Porque Leticia nos ha divertido y mucho desde el plató de Sálvame / Sábado / Viernes Deluxe, dejándose literalmente la piel, en ocasiones, para arrancarnos una sonrisa.

Por este motivo, vamos a repasar 8 situaciones y declaraciones de Leticia Sabater en el Deluxe, si bien, la lista podría ser mucho más larga.

1 La vez que acudió al programa hecha una momia

Muchas han sido las veces que Leticia ha hablado de sus retoques estéticos en el programa. Una vez, incluso, quiso enseñar cómo le había quedado su ojo estrábico tras una operación, quitándose el parche en directo. Pero nada superará la vez que, en 2018, acudió al programa envuelta en vendas, como si de una momia se tratase, para detallar a qué intervenciones se iba a someter. En concreto, expuso que pretendía quitarse 15 años de encima, porque quiere ser “joven eternamente”. Preguntada por Jorge Javier, descartó hacerse un blanqueamiento anal. “No hace falta hacerme un blanqueamiento anal, sé que está bien porque cuando tenía el ojo mal me lo veía”, afirmó.

Leticia Sabater acudió cubierta de vendas a hablar de sus retoques.

Su sesión de hipnosis

Leticia conoce muy bien el medio televisivo, y sabe cuándo tiene que remar a favor de obra. En 2017, tras su paso por Supervivientes, se sometió a una delirante hipnosis en el Deluxe que le hizo trasladarse a Honduras y ajustar cuentas con algunos concursantes. Acabó, literalmente, por el suelo. De Alba Carrillo dijo que fue “un auténtico fraude”, y se declaró a Kiko Jiménez. “Para mí eres un concursante muy especial y tengo que decirte que he sentido algo por ti”, decía durante su supuesto trance. Además, le recomendó que nunca dejase a Gloria Camila, “porque te quiere mucho”. No acertó demasiado con su recomendación, como el tiempo demostró.

Leticia Sabater, durante su sesión de hipnosis.

Su afición al porno gay

En abril de 2020, en pleno confinamiento, Leticia Sabater se acercó al plató para hablar cómo estaba viviendo esa delicada situación. Lo que pocos se esperaban era confesiones como que se masturbaba más que nunca. “Se da autoplacer viendo porno gay durante los intermedios de las películas que ve en la tele”, recogió Telecinco en la web del programa.

Su propia serie documental “como la de Rocío Carrasco”

La barcelonesa ha acudido muchas veces al programa a hablar de proyectos. Algunos de ellos se han cumplido, como cuando habló de la sinopsis de su libro Lety la Horrible y el internado diabólico, que publicó en 2019 tras un tiempo anunciándolo. Otros proyectos estarían todavía en fase beta, como la serie documental “como la de Rocío Carrasco”, y de la que habló en 2021. “Tampoco puedo decir mucho porque estamos en ello. Todavía estamos en el planteamiento de ver exactamente qué es lo que vamos a sacar, en la preproducción”, reconocía entonces. Dos años después, seguimos sin saber nada más al respecto. En la misma entrega afirmó que tenía un novio venezolano “con el pene multicolor” con el que hacía el amor cinco veces a la semana.

Leticia Sabater, en una visitia al 'Deluxe' en 2021.

Su romance con un hindú que la contrató por ‘La Salchipapa’

De todas las historias rocambolescas que ha contado, una de las más divertidas fue la que relató en enero de 2020. Aseguró que un hindú la había contratado para cantar su tema La salchipapa en el cumpleaños de su hija, y que entre ellos surgió el amor. Sin embargo, se sintió traicionada porque él tenía esposa y no quiso dar un paso más allá en su relación con la cantante. En las redes sociales nadie creyó su historia, pero prácticamente todos coincidieron que resultaba divertidísima. Y es que, por ejemplo, cuando le preguntaban de qué ciudad era, ella se limitaba a responder que de la India.

Sabater, durante la presentación de su villancico 'El Polvorrón' en el 'Deluxe'.

La recuperación de la virginidad a los 48 años

En 2015, Leticia Sabater, que entonces tenía 48 años, se gastó 6.000 euros en un ensanchamiento de vagina y regeneración del himen. Por ello, dio una entrevista para hablar de cómo había tomado tal decisión. El espacio llegó a utilizar el rótulo “Una virgen hace una aparición especial en el plató del Deluxe” ante su llegada. “Perdí la virginidad a los 14 años con un columpio. Como me caí y me lo rompí, me operé porque de niña no pude sentir la sensación de ser virgen”, aseguraba.

La vez que destapó que el programa no era en directo

En enero de 2021, Leticia fue al programa a hablar de algo serio. Y es que la policía tuvo que desalojar una macrofiesta en su casa en Nochevieja, cuando todavía no se podían hacer grandes reuniones por la crisis sanitaria del coronavirus, y además, había toque de queda. Más allá de lo que contó aquel día, fue llamativo cómo ella sacó el móvil para decir que podía enseñar las pruebas de todo lo que estaba contando. El teléfono marcaba las 20:12 horas de la tarde, cuando el programa comenzaba a emitirse a las 22:00, proyectando la sensación de que era en directo.

Cantar todos sus éxitos

Y es que el programa que hoy termina ha sido también un lugar perfecto para que la Sabater promocionase todos los sencillos que publica periódicamente, y que difícilmente podría cantar en otros espacios de televisión. De La Salchipapa al Polvorrón, pasando por Toma pepinazo, entre tantos otros. Hoy, como no podría ser menos, se despedirá interpretando Barbacoa al punto G, su propuesta veraniega.

