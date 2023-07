Kiko Matamoros es convocado para ser miembro de mesa electoral, pero rechaza ir: "Estoy exento"

No es secreto a que a muy poca gente le gusta ser miembro de mesa electoral en unas elecciones, sean municipales, autonómicas, generales o europeas. Tampoco es extraño que haya famosos a los que se les convoque para formar parte de ellas. Es lo que le ha sucedido a Kiko Matamoros. El excolaborador de Sálvame ha revelado que le ha llegado la carta para ser componente mesa. Eso sí, rechaza de ir y tiene un motivo de peso: está exento al tener más de 65 años.

Ha sido en redes sociales donde el marido de Marta López Álamo ha compartido una imagen suya bastante divertida, con gesto de asombro y sosteniendo la carta donde se le convoca para ser miembro de mesa. Aunque haya causado gracia, eso no quita que Motomoros esté molesto con la convocatoria, dado que tiene 66 años. Con lo cual, está dentro del grupo de personas exentas en participar, como le sucede también a las embarazadas a partir de su sexto mes de gestación y a los discapacitados.

Aunque parezca que el colaborador haya querido mirar el lado divertido a la carta, lo cierto es que su anuncio en redes esconde algo más serio, dado que denuncia que ha llamado varias veces a la Junta Electoral de Zona de Madrid para recordar que está exento. A pesar de haber llamado, no ha obtenido respuesta.

“Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral. A pesar de ello, me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto (91 360 232) al que he llamado desde el viernes [14 de julio] 40 veces; no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque la mayoría de los comentarios han sido en tono positivo y de broma, en los que se comentaba que le habían convocado porque no aparenta ser mayor de 65 años, lo cierto es que se trata más bien de una denuncia pública para evitar encontrarse con obligación legal de acudir, aunque esté exento.

Aquellas personas que, tras ser elegidos en el sorteo, decidan no presentarse a la mesa electoral, pueden recibir una dura sanción. Y es que tal y como recoge la Ley Electoral, los cargos de presidentes o vocales son obligatorios, y si no se acude en la fecha indicada a desempeñar el mismo, esa persona se enfrenta a sanciones de prisión o multa. En concreto, la sanción establecida por la legislación vigente es de pena de prisión de 3 meses a un año o una multa de 6 a 24 meses. Con lo cual, es más que lógica la queja pública del colaborador.

