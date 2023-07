¿Qué pasará la semana que viene en 'La Promesa'? Adelantos de los capítulos del 17 al 21 de julio

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. La tormenta ha invadido el palacio tras la inesperada vuelta de Cruz (Eva Martín), quien tiene el arma definitiva para alejar para siempre a la baronesa de Grazalema (Lisi Linder). Una traición inesperada hará caer a Elisa, quien se creía victoriosa tras lograr enviar a la marquesa de Luján a un sanatorio del que ha logrado salir. Pero no será lo único que suceda esta semana en la telenovela de época de Bambú y Studio Canal.

Esta semana, del 17 al 21 de julio, Curro (Xavi Lock) sigue digiriendo la verdad. Perplejo, esto provoca que Jana (Ana Garcés) se arriesgue más todavía, al encararse con su hermano para saber si ha aceptado la realidad o, por el contrario, opta por engañarse a sí mismo. Lo inesperado vendrá cuando la doncella se convierta en cómplice del romance secreto que tiene el hijo adoptivo de Lorenzo (Guillermo Serrano) con su prima, Martina (Amparo Piñero). Una historia de amor dentro de una terrible tempestad.

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

Episodio 143 (lunes 17 de julio): Cruz desenmascara a la baronesa de Grazalema

“Cruz revela a la Baronesa que conoce su secreto más terrible: su implicación en la muerte del Barón de Grazalema, su esposo. La baronesa se enfrenta a Lorenzo, que no oculta que él le dio esa información a Cruz. Curro da rienda suelta a su relación con Martina, tanto que acaba por confesarle sus dudas sobre sus orígenes. Ella le pide que vayan un poco más despacio. Jana se planta ante Curro, necesita saber qué va a hacer ahora que conoce su pasado. Manuel pide a Jana que ayude a su suegra, la Duquesa de los Infantes, con su lumbalgia. Jana no tiene otra que aceptar… Pero lo hará con sus normas. María Fernández no consigue reconciliar a Lope y Salvador por lo que acude a Teresa para ver si ella tiene más éxito. Mauro se verá obligado a intervenir. Simona y Candela empiezan a aprovechar sus clases con el maestro tras la reconciliación. Mientras que Pía empieza a detectar algo sospechoso en la actitud de Gregorio”.

Episodio 144 (martes 18 de julio): Elisa abandona La Promesa, no sin antes jurar venganza

“Las visitas se marchan de La Promesa. Primero la duquesa de los Infantes, y al día siguiente la baronesa de Grazalema, quien no se amilana ante Cruz y le promete venganza contra ella y contra Lorenzo. Cruz insiste en que a Jimena la vea un médico, pero ésta se niega y asegura que Jana la cuida bien. Candela y Simona descubren que, tras la vuelta de su señora, Petra ha vuelto a ser la bruja de siempre. Acuerdan volver a escribir las cartas de los hijos de la cocinera; eso sí, con la colaboración de Carlos. Mientras lo hacen, Simona descubre que el maestro tiene moratones en los brazos. Lorenzo reclama a Catalina la devolución de su préstamo o, en su defecto, de parte de La Promesa. Catalina se indigna, pero Lorenzo está en su derecho ya que así consta en el contrato de préstamo que firmó Alonso. Salvador tiene una reacción agresiva cuando María Fernández intenta quitarle el parche”.

Episodio 145 (miércoles 19 de julio): María Fernández duda cada vez más de Salvador

“La revelación de Lorenzo a Catalina de que tiene a los Luján comiendo de su mano por una cláusula en el contrato de La Promesa carcome a la señorita, que buscará consuelo en Rómulo y Simona. Pero no es la única preocupación de la cocinera, que descubre, de la mano de Candela, que el maestro don Carlos tiene nuevos moratones en sus brazos. Cruz está totalmente indignada al ver que Jana sigue tratando a Jimena en su embarazo, cuando ese no es su trabajo. Por ello reprenderá a la doncella hasta en dos ocasiones, llevando al límite a Jana, que acudirá a Manuel para que ponga fin a tal injusticia. Después del arrebato violento de Salvador y gracias a Teresa y Jana, María Fernández empezará a darse cuenta de que la boda con Salvador cada vez le provoca más y más dudas. Curro con la ayuda de Jana estrechará aún más su relación con Martina, tanto que la pareja acabará por yacer junta en un romántico pícnic organizado por el joven”.

Episodio 146 (jueves 20 de julio): Pía decide quedarse en La Promesa y no mudarse con Gregorio

“Tras la constatación de que Lorenzo les ha engañado con el préstamo, Catalina y Alonso lamentan no haber sido más escrupulosos a la hora de firmar y leer la letra pequeña del contrato. A Cruz no le sorprende esta jugada de su cuñado. Manuel media por Jana ante Cruz, defendiendo que la doncella atienda el embarazo de su esposa. Jimena reconoce sentirse agobiada por la presión de Cruz. Carlos Orengo falta a su clase con Simona y Candela, lo que preocupará a las cocineras, que temen no volver a verlo. Curro y Martina viven su amor a espaldas del resto. Solo Jana sabe de esta relación secreta de su hermano. Jana vuelve a la casa de su infancia y confirma que alguien ha pasado por allí. Decidida a descubrir quién es, le deja un mensaje: quiere conocerlo. Pía cambia de idea y prefiere quedarse en La Promesa en vez de trasladarse a una casa con Gregorio, una decisión que no agrada nada a su esposo. Pía descubre algo entre las cosas de su marido que dará un vuelco a su vida”.

Episodio 147 (viernes 21 de julio): Cruz revela que pudo volver gracias a un terrible trato con Lorenzo

“Cruz le revela a Alonso el motivo de por qué pudo regresar a La Promesa. Ahora no les queda otra que claudicar ante Lorenzo y darle aquello que les exige (parte de los terrenos de La Promesa). Lo que no saben los Marqueses es que la visita de unos familiares cercanos trastocará los planes de todos los Luján, especialmente de Martina, que verá cómo su situación en La Promesa pende de un hilo. Simona y Candela salen en busca de Carlos, el cual no aparece desde hace días. Para ello le piden a Lope que las cubra sin saber que al cocinero se le va a venir el mundo encima. Jana se ve obligada a seguir tratando a Jimena, con la presión constante de una Cruz que no le quita ojo de encima. La doncella se sorprende cuando Jimena salga a marcar territorio ante su suegra de una manera que nadie espera. Jana no esperaba que Pía reaccionase tan mal cuando le ofrece ayuda para aliviar su malestar. El ama de llaves sigue guardando un secreto que pondrá en jaque, no solo al servicio, si no a la propia vida de su bebé”.

