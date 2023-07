'José Mota Live Show', el esperado regreso del actor y humorista a TVE, ya tiene fecha de estreno en La 1

El regreso de José Mota a TVE, José Mota Live Show, ya tiene fecha de estreno. El programa presentado por el actor y cómico junto con Patricia Conde desembarcará en La 1 el jueves 20 de julio a las 22:35 horas. Para anunciar la fecha de lanzamiento, el formato ha lanzo una divertida promo en la que el protagonista de García y García parece estar hablando por el teléfono con el mismísimo George Clooney.

“Que sí, que estamos hablando de un programón. Si es que no hay hueco, George Clooney, qué persona más pesada”, dice Mota hablando por el móvil mientras toma un café, en un claro guiño al actor ganador del Oscar por Syriana, imagen del café Nespresso. De emisión semanal, el espacio apostará por la comedia en vivo, con público, y en formato de falso directo. Al ser en jueves, se enfrentará contra ¡Vaya Vacaciones!, el reality veraniego de Telecinco, y la tercera temporada de ACI: Alta Capacidad Intelectual, que emite Antena 3.

“El formato va a sorprender, está pegado a la actualidad, pero con novedades y un Mota con muchas facetas. Con Patricia hace un tándem estupendo. Mota es una persona de La 1, es marca de la casa y muy valorado, el formato es muy innovador y esperamos que guste mucho”, dijo Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, en la rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación del programa, quien considera que se trata de un espacio “muy potente y familiar, con mucho humor”.

El público en José Mota Live Show tendrá un papel destacado, dado que será partícipe y protagonizará algunos de los juegos y sketches de improvisación en directo. El formato contará con varios colaboradores, como Susi Caramelo, Paco Collado Jorge Luengo o el Mago More, entre otros. En plena promoción de su nueva película, Vacaciones de verano, el cineasta Santiago Segura será uno de los invitados de la primera entrega del programa.

Aunque a José Mota se le ha visto en muchos programas, en esta ocasión primará “la inmediatez en la comedia sobre lo preparado. Estamos en un momento televisivo en el que prima lo vivo, aunque sea imperfecto. Hay un guion que es una guía, pero hay un margen a la locura y la improvisación y a lo que no esperas. Queremos un show con entrevistas, pero no entrevistas al uso. Los invitados vienen a jugar”, destacaba también en la presentación.

Se trata también del regreso de Patricia Conde a la pequeña pantalla desde su polémico paso por MasterChef Celebrity. De la actriz y humorista, se ha destacado que “reúne una cantidad de cualidades artísticas maravillosas”. La actriz y presentadora describe el proyecto como “una aventura maravillosa”. “Ya había trabajado con grandes cómicos en este país, pero me faltaba Mota. Y me dijo Joaquín Zamora que esto era lo perfecto para mí. Me encanta trabajar con este genio de la comedia y en esta casa. José es inteligente y sensible, y sabe dar al público lo que quiere”, añadió. Conde, además, próximamente estará al frente de otro nuevo proyecto de RTVE, Invictus.

