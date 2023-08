El desafío de La 1 con ‘HIT’ para el nuevo curso: conquistar a la audiencia después de dos años

En estos días, las cadenas de televisión están haciendo mucha promoción de las nuevas series, películas o programas que van a estrenar en el nuevo curso televisivo, que arranca en septiembre. Un mes en el que el público ha vuelto de vacaciones y vuelve a sentarse más horas delante de la pequeña pantalla. Y se espera que, para entonces, TVE saque del cajón la tercera temporada de HIT, una de sus mejores marcas de ficción, pero que no lo tendrá sencillo en lo referido a las audiencias. Básicamente, porque tiene un gran reto entre manos: volver a hacer que la gente se enamore de las andanzas (y desgracias) de Hugo Ibarra Toledo (Daniel Grao) dos años después de su última temporada.

Fue en agosto del año pasado, hace justo 12 meses, cuando comenzó a grabarse esta tercera tanda de capítulos. Como ya se adelantó, Hugo ha tocado fondo, y está en un centro de rehabilitación en La Palma. Allí se encontrará con su antigua alumna Lena, interpretada por Carmen Arraufat, así como con otros usuarios que tienen que saber dejar las adicciones a un lado para encontrar un nuevo camino en la vida.

HIT no va a tenerlo fácil en cuestión de audiencias, por más que le lluevan las críticas positivas. Su segunda temporada cerró con una media del 7,6% y 1.007.000 espectadores, eso sí, muy fieles. Suponía un descenso respecto a su primera edición que tuvo como promedio un 9,2% y 1.523.000 espectadores. El pasado mes de agosto, La 1 tuvo como audiencia media de 9,8 puntos, por lo que el desafío de estar a la altura se vuelve todavía mayor.

[‘HIT’, el necesario referente para aquellos jóvenes que se salen de lo heteronormativo]

Lo llamativo de este caso es que, en teoría, TVE iba a estrenar HIT hace unos meses. Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó su promoción. Entonces se nos hacía un paralelismo entre la actual vida de Hugo con los cuentos de hadas. “En los cuentos, cuando un niño se pierde, suele llegar a un lugar mágico. Un bosque, un castillo, una isla... Y una vez allí, tiene que elegir. ¿Me quedo o regreso a casa? ¿Me meto en el cuento o me cago y vuelvo al mundo real? De esa elección depende que el cuento termine en un banquete o en la boca del lobo”, se escuchaba en el anuncio.

La serie fue presentada un mes después, en marzo, en el Festival de Cine de Málaga, en un gran evento en el Teatro Soho, propiedad de Antonio Banderas. Y fueron pasando las semanas, los meses, y TVE no se animó a incluir HIT en su parrilla.

Para su regreso, TVE debería hacer una buena promoción, marcando sin miedo una fecha en el calendario, como ha hecho Telecinco con GH VIP. Que no desanime a los que siguen (seguimos) las historias de este particular pedagogo. Del mismo modo, debería evitar estrategias fallidas como la que cometió con La Caza. Guadiana, que se programó, en un principio, con un doble episodio de estreno que no se había anunciado en ninguna parte, para recular a última hora y dar solo una entrega. Más tarde, sin embargo, lo despacharon de dos en dos, y después, de uno en uno de nuevo. Un puro caos que ahora debería evitarse.

El creador de HIT, Joaquín Oristrell, definía esta nueva temporada como una llave para “entrar en el mundo del consumo y la adicción, en el de los cachorros de la clase social media-alta y, sobre todo, en el doloroso camino de la superación de un hecho traumático. Es, por decirlo así, la temporada más 'psicologista' de esta serie”. De nuevo, Oristrell está al frente del equipo de guion, en el que firman en esta temporada Yolanda García Serrano, Luis Caballero, Pablo Bartolomé, Sara Valenzuela y Marcos Castro. En el casting, además de la vuelta de Arrufat, HIT 3 cuenta con la participación de Francisca Aronsson, Ton Vieira, Juan Grandinetti, Roger Sahuquillo, Andy Duato, Mitch Martín, Carlota Trueba, Miranda Gallego y Josito Peña.

Sigue los temas que te interesan