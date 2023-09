Sol Macaluso iba a entrar embarazada a 'GH VIP': "Hay que normalizar hablar de un aborto"

Mediaset España regresa este año al FesTVal de televisión de Vitoria tras diez años de ausencia. Por todo ello, el grupo de comunicación ha querido volver por todo lo alto y reservarse una gran sorpresa para los ciudadanos de la capital alavesa.

Así, este martes quiso anunciar en un acto en la Plaza de España de la ciudad, con Marta Flich y Ion Aramendi como maestros de ceremonias, al primer concursante oficial de la próxima edición de GH VIP, que arrancará el próximo jueves 14 de septiembre.

Y ese primer nombre ha sido el de Sol Macaluso, la joven periodista argentina que se convirtió en noticia en España por su cobertura de la guerra de Ucrania para Informativos Telecinco. Macaluso, que acaba de sufrir un aborto tras doce meses de gestación, entra en la casa "sin miedo" porque "Sol Macaluso y miedo nunca van en la misma frase" y porque "el trabajo es salud".

¿Cómo ha sido eso de bajarse del coche y encontrarse aquí a la multitud?

Ha sido fantástico. Me ha encantado mi primera interacción con el sofá. Me siento muy cómoda y estoy expectante de lo que me voy a encontrar en Guadalix de la Sierra.

¿Estás preparada para poner a parir a tus compañeros en este confesionario?

Cada uno lo hará con su impronta. Yo voy a dejar la mía y no voy a dar spoilers.

¿Por qué has dicho que sí a este reto?

Porque he tenido tantos retos en mi vida que una mancha más al tigre...

¿No te da miedo entrar en Gran Hermano VIP?

No, miedo me han dado otras situaciones en mi vida. Esto es diversión, esto es entretenimiento y vamos a pasarla bien. Miedo y Sol Macaluso no van nunca en la misma frase.

Creo que estoy en un momento de mi vida de decir que sí a cosas que anteriormente le había cerrado la puerta.

¿Era un sueño para ti entrar en Gran Hermano?

Nunca me lo había planteado. Cuando me llegó la propuesta a principios de verano, fue una sorpresa. Sí que me habían ofrecido otros realities antes y nunca había aceptado. Pero, algo tendrá Gran Hermano para no decir que no.

¿Por qué antes no y ahora sí?

Porque creo que estoy en un momento de mi vida de decir que sí a cosas que anteriormente le h abía cerrado la puerta.

¿Qué es lo que más pudor te da?

Nada. Tengo muchas ganas de saber con quién voy a estar. No podemos tener ninguna estrategia porque realmente no sabemos c on quién vamos a convivir en la casa. Pero, tengo muchas ganas de que la gente conozca quién soy.

¿Cómo eres tú conviviendo y con gente que no conoces?

Va a ser un desafío porque nunca a ntes lo hice. Pero, creo que mi impronta es divertida. No soy de los que se levantan mal, me levanto de buen humor, pongo la música, bailo, me van a tener que aguantar. Y, bueno, soy de esas personas que nunca se callan.

Miedo y Sol Macaluso no van nunca en la misma frase.

¿Hay algo que te saque de quicio en la convivencia?

A mí no me gusta la gente falsa y creo que al final en Gran Hermano pone a prueba eso. El que miente se va a ver y la gente no es tonta.

¿A quién te daría miedo encontrarte?

No, miedo a nadie. ¿Por qué voy a tener miedo? Esto es un juego. Vamos a d ivertirnos . Miedo que tengan los demás.

Se rumorea que estarán contigo en la casa Laura Bozzo y Pocholo Martínez Bordiú. ¿Qué te parecen?

Me encanta el carácter de Laura. Me voy a hacer amiga. Nadie la quiere de enemiga. Es una mujer fantástica, divertida, maravillosa y me encanta que el casting sea así de variado.

¿Eras seguidora del concurso? ¿Lo habías visto anteriormente?

Había visto otros de otros países, pero en el de España estoy fresquita.

¿Cuál es tu parte preferida de Gran Hermano?

Cada parte tiene su gracia, pero sin duda las pruebas, hacer cosas diferentes... Me gusta bastante la competición. Y después el momento confesionario lo estoy deseando.

¿Ya tienes elegidos a quienes te van a defender?

Mi padre, por supuesto. ¿Quién va a defender mejor a una persona que su propio padre?

¿Qué es lo que más vas a echar de menos de fuera?

A mi pareja y a mi perro, sin dudas.

¿Y qué es lo que no va a faltar en tu maleta?

El skin-care para desmaquillarme por la noche, que es muy importante cuidarse la piel.

¿Cuáles son tus manías?

No puedo tener centros de mesa cuando como. Tengo que ver todos los platos de todos los comensales porque me p ongo muy nerviosa.

¿En qué momento personal estás ahora? Hace unas semanas tuviste un aborto...