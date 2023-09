Atresmedia descarta un spin-off de 'Amar es para siempre', que ya tiene su final escrito: "No va a defraudar"

Cuenta atrás para el final de Amar es para siempre. La ficción diaria más longeva de España se despedirá a lo largo de esta temporada, después de doce años en Antena 3. "Llevábamos años trabajando en esta línea para tener un gran final. Queríamos salir por la puerta grande", ha dicho en el FesTVal Lucía Alonso-Allende, subdirectora de Ficción de Atresmedia.

La directiva de la compañía con sede en San Sebastián de los Reyes ha asegurado que llevaban "tiempo hablando" sobre la posibilidad de echar el cierre a la serie. "Con el cambio que ha habido en las tardes con Sonsoles Ónega creíamos que era el momento oportuno", ha declarado prometiendo a sus fieles seguidores que "el final va a ser espectacular. No les vamos a defraudar en absoluto".

No obstante, la cadena descarta que esté trabajando en un spin off de Amar es para siempre. "Estamos centrados en lo que es el final. Queremos hacer el gran final, y no nos lo hemos planteado. Atresmedia tiene todas las alarmas puestas. Pero hoy por hoy, lo fundamental y en lo que nos tenemos que centrar es en darle al espectador y fan de Amar el final que se merece".

[Así es la vida continuará en Telecinco como telonero de TardeAR; 25 palabras caerá de la parrilla de Telecinco]

Eso sí, el desenlace ya está escrito, tal y como han comentado los responsables. En palabras de Jaume Banaclocha, CEO de Diagonal TV, Amar es para siempre tendrá un final "cerrado elástico". "Las dos últimas semanas las tenemos pensadas y el final ya llegará", ha asegurado Alonso-Allende, explicando que tanto cadena como productora coincidían "absolutamente" en esa idea para cerrar la serie. "Lo teníamos clarísimo".

Por el momento, no se sabe la fecha exacta en la que Antena 3 comunique a la productora que ejecute el desenlace de la ficción. Es por eso por lo que los guionistas van amoldando sus historias para llegar a ese final concreto que desean, según ha confirmado la responsable del grupo audiovisual.

En dicha rueda de prensa, celebrada en Vitoria este miércoles, y a la que ha acudido BLUPER, los protagonistas de Amar es para siempre no han podido evitar emocionarse. "Manolita es uno de los personajes más bonitos de la televisión. Entiendo que las cosas se acaban, pero estoy muy emocionada con ese final. Me siento muy afortunada", ha dicho Itziar Mirada, mientras que Manu Baqueiro, el actor que da vida a Marcelino ha declarado: "Creía que esto no iba a llegar, pero llega. Gracias a los espectadores, no sé si es para siempre, pero yo me llevo una familia de la hostia".

Sigue los temas que te interesan