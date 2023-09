Toñi Moreno recuerda cómo Laura Pausini la sacó del armario en televisión: “La primera homófoba era yo”

Toñi Moreno tiene una gran presencia en la televisión en este momento. Ha empezado un nuevo programa matinal en Canal Sur, es concursante de MasterChef Celebrity, y además, saca tiempo para dejarse caer por los platós de otros compañeros. Así, este sábado participó en el estreno de Más Vale Sábado, el nuevo magacín de laSexta para la sexta tarde de la semana y que está presentado por Boris Izaguirre y Adela González.

En un momento dado de la charla, los maestros de ceremonia jugaron con Toñi a decir si una serie de personajes eran “gente maravillosa” o no, en referencia a otro programa que Moreno ha presentado en Canal Sur. Así, empezaron preguntándole por la cantante italiana Laura Pausini, a quien calificó como “maravillosa, maravillosa”. Y es que gracias a un encuentro que tuvo con la que fuese presentadora del Festival de Eurovisión, Toñi Moreno empezó a hacer ciertas cosas de su vida de otra manera.

En el año 2018, cuando Toñi estaba en Viva la vida, Laura fue su invitada, y entonces, Moreno le dijo: “Me encantaría cantar. Me encantaría ser madre y no lo soy. Tienes todo lo que yo quiero. El marido te lo puedes quedar”. Pausini, sin ningún tipo de doble sentido, quiso entender de alguna manera este último comentario y preguntó directamente: “¿Te gustan las mujeres?”.

[Toñi Moreno, emocionada, recuerda a la 'maestra' María Teresa Campos: "Ideábamos su vuelta a la tele"]

Eso provocó que Toñi no supiese dónde meterse, sin saber qué responder. “Me gusta mucho que seas así”, añadía Pausini, mientras que la presentadora intentó “salir de este entuerto” respondiendo: “No me gustan las mujeres. Me gustas tú”.

Más tarde, Moreno y Pausini volvieron a coincidir en Plan de tarde, de TVE, y allí la italiana quiso disculparse por cómo habló de esa intimidad. Pero Toñi no le guarda rencor, sino lo contrario, pues se lo agradecerá “toda la vida que me sacara del armario, porque era un secreto a voces. Era como tapar el sol con un dedo, y me liberé desde ese día. Fue para mí una maravilla, así que se lo agradeceré toda la vida”.

Tras aquel momento en el plató de Telecinco, Toñi Moreno se sintió mucho más libre, y comprendió que “la primera homófoba” era ella misma, pues no se aceptaba. En aquel momento, la comunicadora sentía que “tú vives tu vida como si no te permitieras vivir tu vida, vives la vida de los otros”. Una descripción de estar en el armario que Izaguirre aplaudió. “Este es el alegato más increíble que he escuchado en toda mi vida contra el armario... El armario es vivir la vida de otros y no la tuya”, espetaba el venezolano.

Sigue los temas que te interesan