Álex de la Croix estalla después de que ‘Informativos Telecinco’ la trate en masculino en un faldón

El pasado viernes, Mediaset presentó en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de la serie La que se avecina. Esta exitosa ficción, que está disponible en Prime Video y que ahora se emite en Telecinco en abierto, tiene en su elenco a Alex de la Croix, actriz y cineasta, que estuvo en el evento y que habló con los medios de comunicación.

Entre otros, Alex habló con las cámaras de Informativo Telecinco, y un corte suyo salió en el programa. Durante su intervención apareció su nombre en un faldón, acompañado de la palabra “actor”. Algo que hizo estallar a la artista gaditana en las redes sociales.

“Esto es algo que no tendría que estar explicando again, pero resulta que sí. Es inadmisible, violento y abusivo que la cadena para la que trabajo no respete mi identidad. Esto acaba de suceder en los informativos de Telecinco de la rueda de prensa de esta mañana de la nueva temporada de LQSA”, lamentaba en un story de Instagram. “Harta, pero del verbo harta”, finalizaba.

['La que se avecina' recupera a uno de sus personajes más carismáticos e icónicos en la temporada número 14]

Más tarde, Alex volvió a comentar el tema, pues daba la sensación de que alguien de la cadena se había puesto en contacto con ella para disculparse. “Que yo tenga que estar constantemente justificándome, dando explicaciones, siendo empática, entendiendo el error ajeno, poniendo la otra mejilla, diciéndome "ay, no pasa nada". Pues sí, sí pasa, pasa todo. Se pasa mal, se llama salud mental y no es infinita, se gasta, se estropea, se daña”.

Alex de la Croix se unió al reparto de La que se avecina en la temporada número 13, cuando la ficción se trasladó a un nuevo edificio. Ella interpreta a Karma, una de las nuevas vecinas, que vive en el bajo izquierda. Este verano estrenó en cines Te estoy amando locamente, donde da vida a Mili, y también la hemos visto en programas como 25 palabras, de Telecinco.

En los @informativost5 de esta noche se ha visto esto durante la intervención de la ACTRIZ de @la_queseavecina Alex de la Croix y me parece que ya está bien de transfobia. @IgualdadLGBT @FELGTBI @LGTBIGob @olympeabogados #LGBT #LGBTIQ pic.twitter.com/BnBfcdVgtL — El Niño de E.T.T.🏳️‍🌈🇪🇸 (@ET_ravestido) September 8, 2023

Sigue los temas que te interesan