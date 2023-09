Así fue la tensa rueda de prensa de Miguel Bosé en el FesTVal: "Cuando he entrado aquí, olía a maldad"

Después de 50 años de carrera, un libro y una serie de ficción, ahora Miguel Bosé ha decidido contar “toda la verdad” en Bosé Renacido, un documental de cuatro capítulos que llegaba este martes a Movistar Plus+, y en el que el propio Bosé, sus hermanas y amigos se reconcilian con una verdad con la que espera un nuevo renacer personal y profesional.

“Todo lo que se ha dicho y no se parece a esto es mentira, lo que difiera a lo que yo diga no es cierto, porque además está contado en primera persona”, aseguraba este martes visiblemente resfriado en la presentación a los medios en el marco del FesTVal de Vitoria.

Asimismo, el cantante de Amante Bandido y Morena Mía ha confesado sentirse “liberado” al haber grabado y presentado esta cinta documental “clave” en su trayectoria y que para él ha supuesto “una catarsis bestial”.

“Era importante hacer este documental porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa. Y eso significa resolver y quedar en paz con todo. Cuando decido deconstruir a Bosé es porque tiene mucho espacio y mucho peso, y no podía seguir adelante. Para mí ha sido absolutamente crucial. Me he vaciado los bolsillos y el corazón, estoy libre y me siento ligero”, explicaba.

El viaje en el tiempo de Bosé arranca en la finca Villa Paz, en Cuenca, donde pasaba cada verano viviendo los días “más felices” de su vida. Allí es donde nació su amor por la naturaleza, donde su familia acogía a la flor y nata de la cultura. “Recuerdo ese periodo como el más feliz de mi vida hasta que se quemó la casa y se lo llevó todo”, recuerda.

La casa familiar de Somosaguas (Madrid), la actual casa de Somosaguas que él mismo construyó y la residencia de México donde vive actualmente con sus hijos Tadeo y Diego, son el resto de escenarios por los que transcurre el documental.

Y precisamente después de que una periodista le preguntara si seguiría en México después del traumático incidente que vivió hace unos semanas, la rueda de prensa que hasta entonces estaba siendo tranquila, con un Bosé amable e incluso burlón, pasó a ser tensa.

"Chica, léete mi Instagram", le espetó el cantante, claramente enfadado porque, según explicó, "para informar, es esencial estar informado". "Cuando he entrado aquí olía a maldad", insistió el cantante después de que la periodista se defendiera diciendo que sí había hecho su trabajo.

“Mi vida ahora la deciden mis hijos y allí están sus amigos. Yo haré lo que sea mejor para ellos y lo que quieran”, detallaba después más calmado a la pregunta de otro periodista. Al finalizar, sin embargo, el artista decidió cancelar todas las entrevistas debido a su estado de salud.

