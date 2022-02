Por qué Laura Pausini es la mejor presentadora que Eurovisión 2022 puede tener

Poco a poco se van dando a conocer algunos de los detalles de la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022. El evento musical europeo por antonomasia, que tendrá lugar los días 10, 12 y 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín, ya tiene designados a sus presentadores. Laura Pausini será, junto al cantante Mika y al presentador Alessandro Cattelan, la mujer que conducirá el certamen de la canción. Una experiencia que promete quedar grabada con letras de oro en su exitosísima carrera profesional y que ha contentado a la inmensa mayoría del fandom del festival.

Laura se pondrá al frente de tan importante retransmisión , que el pasado año superó los 183 millones de espectadores y que es vista al unísono en más de 50 países. Una ocasión muy especial para la que la cadena pública italiana ha depositado su confianza en el talento de la artista. Cabe apuntar que, tal y cómo lo hizo saber con posterioridad Steffano Coletta, director de la RAI -equivalente a lo que es TVE en España-, Rafaella Carrá había sido la persona elegida para llevar a cabo dicha función. Un deseo que no se pudo cumplir a consecuencia de la repentina muerte de la diva en julio del pasado año. Dada la desaparición de la intérprete de 'Rumore', la televisión encargada de realizar Eurovisión 2022 ha tenido claro quién iba a ser su sustituta ideal. Una mujer cuyas virtudes la convierten en la mejor de las opciones posibles para ponerse al frente de un proyecto de tal envergadura, y que desgranamos a continuación:

Diva de la música italiana

Si bien es cierto que por edad, tiene 47 años, no pertenece a la apreciada 'edad de oro' de la música italiana de la que formaron parte nombres como el de Romina y Albano, Umberto Tozzi o la propia Rafaella Carrá. Laura Pausini es una de las grandes divas de su país. Su talento ha conseguido traspasar fronteras, y como muestra de ello su gran calado en las listas musicales de países como México, Canadá, Estados Unidos. Además, se trata de una de las artistas más galardonadas de la historia de Italia, y como muestra de ello su Grammy en 2006 a mejor álbum latino, el Globo de Oro en 2021 a mejor canción original, o su nominación a los Óscars del pasado año. Premios que avalan una carrera meteórica que no parece encontrar límites. Un talento como cantante y compositora que la han hecho brillar en los más diversos escenarios de todo el mundo.

Laura Pausini ganó el Globo de Oro en 2021 a mejor canción original.

Adalid de los derechos LGTB

Si bien es cierto que el público de Eurovisión es muy diverso, para nadie es un secreto que gran parte de los más férreos seguidores del concurso musical pertenecen, o están vinculados, al colectivo LGTB. En este caso, Laura recoge a la perfección la reivindicación de los derechos de este sector de población. Una tarea que no resulta nada sencilla en su país, Italia, donde por el momento las uniones civiles entre personas del mismo sexo no son legales. Hace unos años, la propia Pausini reconoció que su decisión de no casarse con el que es su pareja sentimental desde el año 2005 y padre de su hija, el también músico Paolo Carta, se debía al sentimiento de injusticia que sentía en la república italiana. "Cuando me preguntan por qué no me caso, aunque estoy con Paolo desde hace 10 años, es por eso. Mis amigos homosexuales no se pueden casar en mi tierra y hasta que yo no tenga el mismo derecho que ellos o viceversa, no tiene sentido que yo pueda firmar un papel", reveló la artista durante una entrevista que concedió en el año 2015 en España. Unas palabras con las que daba un paso hacia adelante a favor de los derechos del colectivo LGTB, que por el momento no son bien atendidos por la ley italiana.

Pausini en una imagen subida por ella misma a su perfil de Instagram donde reivindica los derechos de los homosexuales.

Sabe lo que es concursar

El Festival de Eurovisión no deja de ser un concurso de canciones. Un tipo de certamen del que es conocedora la propia Laura Pausini. Si bien es cierto nunca ha participado en el evento europeo, sí que lo ha hecho en el festival de San Remo. Una experiencia que cambió definitivamente su vida. El reputado certamen de la música italiana, que en la actualidad da la opción a su ganador para que represente a Italia en Eurovisión, fue uno de los primeros altavoces con los que Pausini contó al comienzo de su carrera. En 1993, una jovencísima Laura Pausini resultó la vencedora de dicho concurso con su canción 'La Solidutine', un triunfo que consiguió en su segunda participación, ya que la primera vez que lo hizo fue en el año 1991. Un pistoletazo de salida para la después se convertiría en una de las artistas más exitosas de Italia. Sabe lo que significa concursar y de la importancia que puede tener en una carrera musical un escaparate mediático como es Eurovisión. Un factor que juega a su favor y que seguramente sea percibido por millones de espectadores que el próximo mes de mayo la vean presentando.

Experta en televisión

Si bien es cierto que Laura Pausini triunfa con su voz y sus canciones, su faceta televisiva le ha dotado de un impulso extra que la revalida como una de las grandes figuras italianas de la televisión. Además de realizar multitud de programas en su tierra natal, la artista también cuenta con un basto bagaje en la pequeña pantalla española. Su participación como coach de La Voz en España o Factor X demuestran que frente a los focos se crece. Pausini ha conseguido aquello resulta tan complicado cuando se tiene éxito mediático durante décadas, y es conservar su esencia natural. Una personalidad a prueba de bombas en la que la espontaneidad, el buen humor y la jovialidad combinan con un fuerte carácter propio de la arquetípica mujer italiana. Unas facultades que le han ser muy querida por los espectadores y que una vez más podrá demostrar sobre el escenario más visto del mundo, el del próximo Festival de Eurovisión.

Laura Pausini durante su desempeño como coach de 'La Voz' 2020.

Sigue los temas que te interesan