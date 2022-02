¿Quién está detrás del éxito del Benidorm Fest? Así se cocinó la alabada preselección de Eurovisión

El éxito del Benidorm Fest empezó a cocinarse hace ya más de una década. Sin saberlo, un grupo de jóvenes profesionales de RTVE comenzaron a sentar las bases de la alabada preselección para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión que esta semana ha acaparado titulares e incluso ha sido objeto de debate político.

Con Federico Llano como jefe de delegación y Toñi Prieto como jefa del área de Entretenimiento, corrían tiempos muy sombríos en el certamen para la Corporación, que encadenaba año tras año malas posiciones, firmando uno de los peores expedientes de todos los países participantes.

En numerosas ocasiones, desde estas mismas páginas explicamos por qué la nula gestión de Prieto y Llano, que tuvo más de un encontronazo con algunos de nuestros representantes, era la razón de por qué España siempre quedaba tan mal en Eurovisión. Era necesario diseñar un proyecto sólido para mejorar nuestros resultados.

Así lo entendieron jóvenes periodistas como Irene Mahía y César Vallejo, ambos ahora en RTVE Play, que desde la web de RTVE y, con el apoyo de sus jefes Alejandro Vega y Alberto Fernández, empezaron a apostar con fuerza por Eurovisión. A ellos se les unieron tiempo después Paloma G. Quirós y Fernando Macías. Todos supieron ver en el festival una marca de un valor incalculable, que siempre generaba conversación en redes sociales y medios de comunicación, y que podría ayudar a rejuvenecer el público de TVE.

Irene Mahía y César Vallejo.

Fue así como, año tras año, especial tras especial, cobertura tras cobertura y, sobre todo, hablando su mismo lenguaje, empezaron a hacerse un hueco en el corazón de los eurofanes, que reclamaban que Mahía y Vallejo fueran elegidos como jefes de delegación. Dos momentos se quedaron instalados en la memoria de todos: los míticos directos a través de Periscope llenos de hilarantes momentos en Viena 2015 (los pericaris), y el documental sobre la fórmula del éxito de Suecia en Eurovisión en 2016.

Durante aquellos años, otras dos periodistas de la casa, Eva Mora y Julia Varela, también empezaban a empaparse del festival y, de la mano de José María Íñigo, descubrían todos los secretos que se escondían detrás de las cámaras. La primera como corresponsal de los informativos desde 2012, año en el que Pastora Soler nos representó con Quédate conmigo, de Tony Sánchez-Ohlsson; la segunda como comentarista desde 2015, cuando nos representó Edurne con Amanecer, también de Ohlsson.

Eva Mora.

Objetivo Eurovision 2017

Todo empezó a cambiar en 2017. Con los sobresalientes datos de audiencia de la web en la mano, el equipo de RTVE.es conseguía convencer a Prieto de lo importante que sería realizar un proceso de casting a través de la web en el que se seleccionaría a uno de los participantes de la final nacional, con lo que se conseguía hacer partícipe del proceso a la audiencia.

Bajo el nombre de Eurocasting se recibieron un total de 392 canciones. De todos esllos, diez pasaron a la siguiente fase y, un jurado profesional liderado por el cantante y productor Juan Magán, finalmente escogió a las tres canciones finalistas: No somos héroes (Javián), Live it up (Fruela) y Ouch!! (Leklein). El proceso fue todo un éxito y la prensa no escatimó en alabanzas, lo que venía a demostrar que otro tipo de preselección era posible.

Se llegó así a Objetivo Eurovisión, la final nacional donde cinco cantantes se sumaron a la ganadora del Eurocasting, Leklein, y que terminaría convirtiéndose en una de las preselecciones más polémicas de la historia después de que fuera el jurado el que desempatara entre Manel Navarro y Mirela, la favorita del televoto.

Aquella controversia, muy similar a la de ahora del Benidorm Fest, terminó finalmente con el cese de Llano como jefe de delegación, avanzado en exclusiva por BLUPER, y con Prieto teniendo que dar explicaciones ante el Comité de Auditoría de RTVE y teniendo que desglosar las votaciones del #Euroescándalo. Entre otras cuestiones, la directiva tuvo que confirmar que su hija llevaba años vinculada a la discográfica que amadrinó a Edurne y Manel Navarro en su camino al Festival. Esta información había sido adelantada por BLUPER en un caso que en redes se bautizó como el #ToñiLeaks.

Paradójicamente, la salida del ostracismo de la directiva, participando en más ruedas de prensas, programas de la web u ofreciendo más entrevistas a medios de comunicación, sería el principio del fin de su caída el pasado año tras haberse colocado en el foco de la noticia.

La etapa Bordás

Fue entonces cuando llegó a la delegación Ana María Bordás, Directora de Programación de Televisión Española entre 2015 y 2016, y Directora de La 2 entre 2014 y 2015, etapa en la que apostó por organizar la parrilla de la segunda cadena de RTVE y dar espacio a la ficción europea.

Bordás empezó entonces a estudiar cómo funcionaba Eurovisión por dentro e inició un acercamiento a la Unión Europea de Radiodifusión, primero como vicepresidenta del Comité de Televisión de la UER y después devolviendo a RTVE al Festival de Eurovisión Junior.

Sin embargo, en la Corporación todavía seguía habiendo un obstáculo, Toñi Prieto, que cada vez seguía siendo más cuestionada, sobre todo después de ser imputada en el caso de La Rueda, donde se investiga un posible fraude en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión.

Y así llegaríamos hasta mayo de 2021 cuando, después del fracaso de Blas Cantó en Róterdam, el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, decidió introducir cambios en los responsables de Eurovisión, cumpliendo su palabra de que se iban a "tomar muy en serio Eurovisión".

Ana María Bordas, Melani García y Toñi Prieto.

Así, sólo una semana después de esas declaraciones, el directivo decidió premiar a Bordás y nombrarla nueva directora de Originales de RTVE, dependiente de la nueva directora de Contenidos Generales, Amalia Martínez de Velasco. Prieto había quedado anulada.

En un principio la idea que se barajó fue elegir a un representante a dedo para, en años posteriores y tras lograr reconstruir la imagen de Eurovisión en España, poder optar por una preselección al estilo de otros países como Suecia, Noruega o Estonia.

Sin embargo, Tornero dio la sorpresa y a finales de julio anunció un acuerdo con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para rescatar el espíritu del Festival de Benidorm en un nuevo certamen bautizado como Benidorm Fest, en el que saldría el representante de España en Eurovisión.

Eva Mora enamora

Sólo un mes después, para sustituir a Bordás y, bajo la recomendación de la nueva directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, Tornero elegía a la periodista Eva Mora como nueva jefa de delegación. En su currículum, el haber sido enviada especial al Festival en cinco ediciones y haber comentado el especial Eurovision: Europe Shine a Light y Eurovision Junior en 2020.

A su vez, el presidente decidía elegir un grupo de trabajo de expertos entre los que se encontrarían los citados Mahía, Vallejo, Macías y Varela, y a los que se sumarían la propia Eizaguirre, Esteban Calle (marketing), Javier Martín (periodista del Telediario), Jordi Vives (realizador), Virginia Díaz y Julio Ródenas (Radio 3).

Mora y su equipo empezaron entonces a reunirse con discográficas y artistas para hacerles ver que se había iniciado una nueva etapa en TVE, y que abían conseguido acabar con los contratos abusivos para Eurovisión. A partir de entonces, el 100% de los derechos editoriales se quedarían en manos de los autores.

A la par, TVE empezó a escuchar los consejos de la prensa especializada y, a propuesta de BLUPER, organizaba una jornada en el Instituto RTVE para debatir qué pasos dar para que España recupere su brillo en Eurovisión. En el horizonte siempre la idea de potenciar la marca.

He propuesto a @JMPEREZTORNERO una mesa con expertos organizada por el @instituto_rtve para analizar cuáles han sido nuestros errores en #Eurovision y qué hacer para conseguir buenos resultados. Se ha mostrado partidario de ello. Trabajaremos porque así sea. — JuanMa Fdez (@juanmafdez) July 22, 2021

"Tenemos muchos frentes abiertos, pero una de las cosas que quiere hacer la presidencia de RTVE es potenciar la marca. Vamos a hacer muchas cosas, pero unas detrás de otras. Estamos decididos a crear contenidos relacionados con Eurovisión a lo largo del año", explicaba Bordás.

Unos días después, RTVE volvía a convocar a los medios para anunciar que había recibido 886 canciones "de todos los estilos". 692 se han presentado a través del formulario de la web de RTVE, mientras que las 194 restantes corresponden a las invitaciones directas enviadas por la cadena pública y por los asesores externos -J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara- a artistas consagrados de la industria musical.

Tras cerrar la recepción de candidaturas, el grupo de trabajo de Eurovisión se puso entonces manos a la obra para elegir a las finalmente catorce candidatas al Benidorm Fest. Finalmente, el 14 de diciembre se anunciaban los 14 artistas que participarían en el festival. Para la selección se había valorado la autenticidad, la innovación, la universalidad de las candidaturas, la paridad y la variedad de géneros musicales, según detallaba entonces Eva Mora, jefa de la Delegación de España en Eurovisión.

Las reacciones de los eurofanes y la prensa no se hicieron esperar. "La mejor preselección española de la historia y un escaparate para nuevos talentos", titulamos desde BLUPER. La lista, con grandes nombres como Rigoberta Bandini, Varry Brava o Rayden, pasando por nuevas promesas como Luna Ki, viejas glorias como Azúcar Moreno, o representantes de la música folk como Tanxugueiras, representaba perfectamente la diversidad y la vanguardia.

Ya sólo quedaba el show. Para ello se aprobó un presupuesto de 3,3 millones de euros, aportados por Generalitat, Ayuntamiento y RTVE, y se eligió a una productora con experencia en espectáculos musicales, Boomerang (La Voz), para colaborar con TVE en la producción de las galas. También se elegía de forma muy acertada como presentadores a Máximo Huerta, Alaska e Inés Hernand.

El festival que quieres

A la par de todo, la directora de Comunicación de RTVE decidía aplicar el eslógan de la nueva RTVE, 'La que quieres', al Benidorm Fest. "El festival que quieres", repetía una y otra vez en sus ruedas de prensas y entrevistas con los medios de comunicación.

Fue así como se llegó hasta Benidorm la última semana de enero, con Eizaguirre asegurándose de que, con toda la prensa televisiva y eurofán desplazada hasta la ciudad, se focalizara la información de la industria en el festival y se eclipsara cualquier otro tipo de noticia.

Para Eizaguirre, el éxito del festival era casi como un triunfo propio, de su dirección de Comunicación y Participación, y también de la de Marketing. Su proyecto más personal. Por eso, sin importarle que su eslogan y ella misma se convirtieran en objeto de parodias y memes, no dudó en convertirse en la máxima protagonista, presentando todas las ruedas de prensa y dejando en un lugar más secundario a la jefa de delegación. "Pero María, cómo eres tan risas", le espetó Inés Hernand mientras le cantaban 'cumpleaños feliz' a Máximo Huerta en una de las ruedas de prensa. "La vela que tú quieres", le contestaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @ineshernand

Mientras, en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, Bordás supervisaba junto a la productora ejecutiva de Boomerang, Encarna Pardo, que todo el engranaje estuviera listo para brindar un show a la altura de lo que esperaba no sólo España, sino Europa. Por su parte, el equipo de digital se volcaba con formatos como Benidorm Calling. El vídeo-podcast que quieres, presentado por Fernando Macías y Carolina Iglesias.

Y así llegamos a la primera semifinal. RTVE enseñaba músculo con la gala y, durante una hora y cuarto demostraba el potencial técnico y humano de una RTVE que no acostumbra a mostrarse tan ágil, joven y actual. Inés Hernand, además, se convertía en la gran estrella de la noche por su frescura, gracejo y espontaneidad.

La mañana del jueves se recogían los frutos. La primera gala del Benidorm Fest sorprendía en audiencia y conseguía superar a Mentiras y Secret Story en coincidencia tras anotar un 11,8% de share y 1.534.000 espectadores de media.

El resto ya es historia. La segunda semifinal lideraba con 1,7 millones de espectadores y la final se disparaba hasta un 21% y casi 3 millones de espectadores y acaparaba toda la conversación social de la noche. No obstante, lo más importante, es que sus 14 participantes habían conseguido arrasar en plataformas.

