El presidente de RTVE promete tomarse "muy en serio" Eurovisión y habla del futuro de Toñi Prieto

José Manuel Pérez Tornero, recientemente nombrado presidente de RTVE, ha convocado este miércoles un encuentro con los medios de comunicación para explicar las líneas generales de la nueva etapa que espera abrir en la Corporación bajo su mandato.

Uno de los asuntos que se han abordado en esta cita, a la que ha asistido BLUPER, es la gran tarea pendiente de la cadena pública con Eurovisión. España lleva seis años cosechando pésimos resultados, aunque su crisis en el Festival se remonta a mucho antes.

En este sentido, Tornero promete volcarse con el certamen internacional: "Nos vamos a tomar muy en serio Eurovisión", explica. El presidente recalca que TVE es "la única televisión pública española que pertenece a la UER" y ha mostrado su interés por "el evento y el contacto con la juventud en su contexto europeo".

"Nos interesa el evento en su naturaleza europea, de contacto de la juventud. Igual que el Erasmus ha funcionado como un programa europeo de éxito, Eurovision está teniendo una popularidad entre sectores de la juventud y es una ocasión de encuentro en Europa", ha dicho.

Sobre el área de Entretenimiento, el presidente asegura que todavía no ha podido reunirse con la nueva directora de contenidos, Amalia Martínez, ya que no se ha incorporado aún a este puesto. Sin embargo, tiene muy claros los pasos a seguir para la Corporación: "Tenemos que ser proactivos, no podemos abrir una ventanilla y que alguien nos venga a vender ideas. RTVE tiene que crear una plataforma de creación para conseguir un nuevo entretenimiento con valores y aspiraciones, y también una nueva narrativa audiovisual".

Para lograr ese objetivo, Tornero pretende convertir el Instituto RTVE en una "plataforma de cooperación para la creatividad, que al mismo tiempo sirva de campo de experimentación y que dé oportunidades a la gente joven", ha subrayado.

El nuevo presidente de RTVE también se ha pronunciado sobre la posible salida de Toñi Prieto, directora de Entretenimiento, como parte de la reestructuración de la cadena. Tornero aclara que "Toñi Prieto sigue en su puesto", dado que los cambios que él ha anunciado sólo afectan a los cargos de primer nivel. No obstante, deja en el aire la posibilidad de que la nueva directora de Contenidos pueda acometer nuevos cambios: "Amalia Martínez tiene mi confianza y la del equipo directivo para cambiar lo que considere oportuno", señala. "Cuando la nueva responsable analice la situación puede pasar de todo: puede permanecer o no. Lo sabremos en próximos tiempos.

Otro de los aspectos sobre los que ha respondido Tornero es el de las supuestas presiones para no apartar a Enric Hernández de la dirección de Información y Actualidad. El presidente, que ha nombrado a Mamen del Cerro como nueva responsable de Informativos, afirma tajante: "A mí no me presiona nadie. Yo he iniciado un diálogo cordial, abierto y público con los grupos políticos del Parlamento (...) Ninguno me ha propuesto nombres ni decisiones concretas", defiende el presidente, que asegura que su eslogan es "sugerencias sí, injerencias no".