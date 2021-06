RTVE prorroga el programa de Jesús Cintora con dieciséis entregas más hasta los JJOO

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes 1 de junio la prórroga de Las cosas claras, por lo que permanecerá en antena hasta el día 22 de julio, según ha anunciado la Corporación en nota de prensa.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha acordado con el Consejo de Administración que serán "dieciséis programas más que llegarán a su fin con el inicio de la programación especial de los Juegos Olímpicos de Tokio".

No obstante, como ya publicamos, en estos nuevos programas ya no estará al frente Jesús Cintora, cuyo contrato quedará rescindido el próximo 30 de junio. En su lugar se apostará por un presentador de la casa.

Se pondrá así a un formato que no entró con muy buen pie en la Corporación pública. Y es que muchos trabajadores de la casa, como Xabier Fortes, criticaron que se externalizara su producción pese a que la ley establece que RTVE "no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos".

"Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no", tuiteó el presentador del Canal 24 Horas.

No sería la única vez que el programa fuera objeto de críticas por parte de los profesionales de RTVE. Entonces, que una reportera del programa persiguiera a Mariano Rajoy provocó las críticas en redes sociales de periodistas como Marc Sala, Carlos Franganillo o el propio Fortes.

Críticas que han sido tenidas en cuenta por Pérez Tornero ya que, en su primera comparecencia parlamentaria, afirmó que "el periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos".