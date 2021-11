TVE avanza detalles del Benidorm Fest: firma para cuatro años y estudia no mostrar las votaciones

"Tenéis que tener mucha paciencia con el Benidorm Fest porque son proyectos de largo plazo, no se puede crear de un día para otro. Hay que crear algo tras año y explicárselo al público", recomendaba este viernes Nicola Caligiore a RTVE desde su experiencia durante nueve años al frente de la delegación italiana en Eurovisión.

Lo hacía durante la jornada Eurovisión, el festival que quieres, propuesta el pasado verano por BLUPER y ahora organizada por el Instituto RTVE, y que ha reunido este viernes a profesionales relacionados con la organización del espectáculo musical más importante de Europa.

De momento, RTVE ha firmado un contrato con la Generalitat Valenciana para cuatro ediciones del Benidorm Fest, según ha anunciado Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, vicepresidenta del Comité de Televisión de UER y exjefa de Delegación de España, tras las preguntas de BLUPER. Después, la idea es seguir celebrando esta preselección ya sea en la ciudad alicantina u otra española ya que es un proyecto a largo plazo.

"Es el acontecimiento musical más importante de Europa y del mundo, es realmente muy especial porque aúna ilusión, la música, los artistas se reúnen, hay sensación de camaradería, de esfuerzo… (...) Eurovisión es como unos Juegos Olímpicos. La maquinaria está súper bien engrasada, ha de ser perfecta. Es una organización impresionante", ha subrayado la directiva.

Por su parte, Eva Mora, jefa de la Delegación española de Eurovisión y moderadora de la mesa de debate, ha afirmado que Eurovisión es para RTVE "un gran proyecto en el que estamos dispuestos a escuchar”, y ha adelantado algunos de los aspectos en los que está inmerso el grupo de trabajo: “No estamos buscando un estilo concreto”, ha dicho.

La periodista también ha subrayado la buena acogida de la industria musical al Benidorm Fest: "La respuesta de los artistas está siendo muy buena. Tenemos que encontrar una buena canción y un buen intérprete. También tenemos que pensar en encontrar esa proyección internacional que buscamos", ha añadido.

Reforzar la marca Eurovision

No obstante, de cara a convencer a artistas consagrados, Fernando Macías, coordinador de Contenidos de Eurovisión en RTVE Digital y Redes Sociales, ha avanzado que el grupo de trabajo estudia no mostrar las votaciones durante la final del Benidorm Fest.

"Es una de las fórmulas que se barajan para que los artistas no tengan ese miedo a la competición, ni estén sometidos a esa presión que no deja de ser algo mediático. No obstante, nuestra transparencia será primordial pero quién quiera saberlo, lo sabrá", comentaba Mora.

En cuanto a la estrategia para reforzar la marca Eurovisión en España, Bordas ha adelantado que se está trabajando en ello. "Tenemos muchos frentes abiertos, pero una de las cosas que quiere hacer la presidencia de RTVE es potenciar la marca. Vamos a hacer muchas cosas, pero unas detrás de otras. Estamos decididos a crear contenidos relacionados con Eurovisión a lo largo del año".

"El proyecto es monumental. Uno puede subestimar el trabajo que hay detrás, la cantidad de negociaciones con artistas y discográficas. Les felicito y no tengo envidia porque sé lo que va a ser esto", ha alabado Caligiore.

Sigue los temas que te interesan