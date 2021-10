Levi Díaz, rumbo a Eurovisión Junior: "Está en mis planes presentarme a 'OT', lo tengo claro"

Levi Díaz, representante de España en Eurovisión Junior 2021, ha presentado este lunes Reír, la canción con la que competirá en el Festival el próximo 19 de diciembre en París.

El joven artista, ganador de la sexta edición de La Voz Kids, quiere hacer disfrutar a Europa con un tema alegre y colorido que le saca del registro habitual que mostró en el talent de Antena 3.

"La gente se imaginaba a Levi con una balada, pero este tipo de canciones en Eurovisión Junior se aceptan de una manera distinta y venimos de dos años complicados, así que hemos apostado por romper y verle en un registro diferente que a él, además, le apetecía", ha explicado Eva Mora, jefa de la delegación española, en la presentación que ha tenido lugar en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey.

🎤 Levi Díaz es el candidato de España para @EurovisionJr, que se celebrará el 19 de diciembre en París... ¡y se ha lanzado a cantarnos un trocito en directo y a capela!

#LeviCanción #MejorContigo

🔵 https://t.co/fp02f19y3W pic.twitter.com/wERFhbRTNS — MejorContigoTVE (@MejorContigoTVE) October 18, 2021

A falta de dos meses para el certamen, el equipo de la candidatura ya trabaja en la puesta en escena con la que Levi defenderá Reír sobre el escenario. "La canción es fundamental, si no tienes una canción buena da lo mismo lo que hagas. Es muy importante el envoltorio y estamos trabajando en paralelo. Nuestra apuesta es alguien internacional que ya sabréis", adelanta Mora.

El cantante, por su parte, adelanta que se moverá sobre el escenario. "No va a ser una coreografía tipo Lola Índigo, pero vamos a expresar con el cuerpo y a interactuar con el público y con la cámara para que los espectadores se sientan incluidos en el show".

Levi se muestra seguro y confiado en su propuesta e intenta no dejar lugar a los miedos. "No me suelo centrar en las cosas que me preocupan, sino en las que voy a disfrutar. Las preocupaciones ya vendrán y, si puede ser, las convertiremos en cosas para disfrutar".

El artista asegura que siguió el paso de Melani Soler y Soleá Morente por el Festival: "Melani me cautivó, porque es buenísima. Y Soleá llevaba un temazo". Sin embargo, el excelente tercer puesto de ambas representantes no le supone una presión extra: "No pienso en la posición ni en quedar entre los primeros. Con pasármelo bien, transmitir el mensaje de la canción y hacer que la gente lo pase bien, estaré satisfecho. Eso para mí ya es ganar", afirma.

Levi Díaz junto a Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión. RTVE

A sus 13 años, Levi ya tiene una prometedora carrera musical, aunque confiesa que tendrá un plan b para su vida profesional: "Tengo pensado dedicarme a la música, pero quiero tener una carrera por si no me va bien. Quiero estudiar para ser piloto de avión".

En su charla con los medios no ha quedado duda de que el representante español en Eurovisión Junior 2021 tiene las ideas claras. Tanto en lo musical como en lo televisivo, Levi también se atreve a hablar del futuro y confiesa que le gustaría hacer doblete y presentarse a Eurovisión, así como participar en Operación Triunfo. "Está en mis planes presentarme a OT, lo tengo claro. Seguí muchísimo OT 2017 y Amaia era mi favorita".

Además de disfrutar del talent de TVE, el cantante desvela que gracias al programa pudo conocer "el trabajo que hay antes de cada gala, el esfuerzo y la constancia que conlleva".

Para ir abriendo boca hasta su gran momento en París, Levi Díaz intrepretará Reír en directo este lunes en la madrileña Plaza de Colón, un escenario bien distinto al de La Voz Kids. "No sabría decir cuál da más respeto. Yo me lo imagino como si fuera mi casa. Me quiero acostumbrar a esos escenarios", concluye el joven.

Sigue los temas que te interesan