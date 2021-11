RTVE apuesta por J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara como asesores para Eurovisión 2022

Este jueves RTVE ha anunciado que J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara serán los asesores externos del ente público para el Festival de Eurovisión 2022. Estos productores y compositores trabajarán junto al grupo de trabajo de la Corporación para lograr el Benidorm Fest se convierta en un referente dentro de la música y del Festival de Eurovisión, y consigan que este proyecto sea “un punto de encuentro para artistas consagrados y noveles, y un medio para exportar al mundo la música y el talento de nuestro país”.

J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara tendrán el duro objetivo de cambiar la imagen que los españoles tienen de Eurovisión, y demostrar que es un gran evento musical, el mayor del mundo, al cual cualquier artista desearía ir a promocionar su música y sus trabajos.

Este trío también se encargará de preseleccionar las canciones que participarán en Benidorm, así como proponer artistas y compositores para la competición. Eso sí, no podrán tener ninguna implicación autoral ni editorial en ninguna de las propuestas elegidas para la preselección española.

“Este proyecto me apasiona y me motiva porque he sido seguidor de este formato, y poder formar parte me llena de orgullo. Dar mi visión y opinión siempre es complicado, pero amo dedicar tiempo y oídos al talento de la gente. Me gustaría apoyar las cualidades que tiene la cultura de este país, que son incontables y que tienen un futuro prometedor”, dice J Cruz, referente de la música urbana y responsable de algunos de los primeros éxitos de Omar Montes o Nyno Vargas.

“Para mí Eurovisión es el mayor evento audiovisual del mundo. Lo que hace que sea tan especial, divertido y entretenido es que se trata de una competición. Por eso las candidaturas idóneas para el festival deben ser memorables, competitivas y llenas de autenticidad”, apunta por su parte Tony Sánchez-Ohlsson, quien ha trabajado con artistas como Pastora Soler, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Loreen, Edurne, Sweet California, Carlos Marco y Auryn tanto como autor como productor. Él estuvo detrás de las candidaturas de Edurne y Pastora Soler en Eurovisión.

Por su parte, Zahara es una artista polifacética que tiene seis discos publicados, tres libros y una amplia carrera televisiva que va del programa Likes a Operación Triunfo. Ya ha trabajado en un perfil similar al de asesora de Eurovisión pues en 2019 fue una de las encargadas de elegir qué canciones interpretarían los concursantes de OT en la preselección de aquel año, en el que el público eligió a Miki con ‘La Venda’.

