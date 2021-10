Tinet Rubira: "A los concursantes de 'Operación Triunfo' no les entusiasma ir a Eurovisión, tienen miedo"

Operación Triunfo cumple 20 años y su productora, Gestmusic, lo celebra este viernes con un streaming de 24 horas por el que pasarán algunos de los concursantes que han formado parte de la historia de este formato que revolucionó la televisión, la industria musical y hasta la vida de muchos espectadores.

Detrás de cada edición de OT ha estado, de una manera u otra, Tinet Rubira. Comenzó dirigiendo las galas de este concurso del que no tenía muchas expectativas.

Desde 2011, Tinet es el máximo responsable de la productora y, con motivo de este aniversario tan especial del formato, el director general de Gestmusic atiende a BLUPER sin filtros, siempre dispuesto a abordar hasta los asuntos más polémicos, igual que hace en sus redes sociales.

Tinet Rubira es director general de Gestmusic, productora de 'Operación Triunfo'.

¿Qué expectativas tenías cuando arrancó la primera edición de Operación Triunfo?

Como director de las galas, yo tenía muy pocas. Supongo que Toni Cruz y Josep Maria Mainat, como creadores del formato, las tenían más altas que yo. Yo tenía muchas dudas y las había expresado, porque estábamos en una época en la que todo el mundo decía que la música no interesaba. Hicimos las tres primeras galas y no pasó nada, pero de golpe hubo un estallido en la cuarta gala, todo el país se enamoró de los concursantes y se interesó por lo que pasaba en la Academia. Fue un éxito televisivo y un fenómeno social. Yo pasé de tener muchas dudas a tener que pellizcarme, porque aquello era una locura.

¿Llegaste a sentirte abrumado por el éxito del programa?

El éxito siempre es muy agradable. En televisión se estrenan muchos programas y hay muy pocos que triunfen de la manera tan rotunda que lo hizo 'OT'. La verdad es que no pudimos saborear mucho el éxito porque el día a día era abrumador, estuvimos cuatro meses enclaustrados casi igual que los concursantes. Después de 'OT1' vino Eurovisión, luego 'Triunfomanía' y ya empalmamos con la segunda edición de 'OT'. El primer año del formato nos pasó por encima.

Y los concursantes, ¿estaban preparados para lo que les venía después?

Tanto cariño junto a veces mata. Convertirse de golpe en el centro de atención es peligroso, pero en el fondo es a lo que aspira cualquier artista, ser aclamado y querido por el público. El problema es que los concursantes pasaron de cero a cien, para esto uno no está preparado, pero tampoco sé cómo se tiene que preparar a alguien para gestionar eso. Ahí interviene la forma de ser de cada uno. Nosotros siempre hemos intentado bajarles las expectativas a los concursantes, pero al final es cada individuo el que elige cómo se enfrenta a todo esto. El artista está solo en esta batalla.

Pero Operación Triunfo puede influir mucho en el éxito o fracaso de un artista.

Una gran parte del público siempre ha sido muy injusta cuando ha considerado quién es triunfador y quién no. Que alguien con 18-19 años quiera ser artista y pasados 20 años haya podido mantener una familia o vivir de lo que le gusta me parece que es un triunfo, ¿o sólo lo medimos en discos de platino? A lo mejor alguien con muchos discos de platino es más infeliz que alguien que está haciendo teatro musical y que ha ido empalmando proyectos.

"Me duele que alguien diga que llenó un estadio y se le pagó con un bocadillo, no es verdad"

El productor no ha dudado en desmentir a los exconcursantes que han criticado a Gestmusic.

¿Qué te parece que haya concursantes que responsabilizan al programa del camino que han tomado sus carreras?

Eso nunca me ha sabido mal. Que una persona diga con sinceridad cómo ha vivido 'OT' me parece lo más correcto y lo más sano. Si alguien me dice que lo vivió así, yo lo tengo que respetar. Yo lo puedo rebatir, pero en el fondo es su experiencia y no lo puedo desautorizar. Cada uno cuenta la feria según le va, a lo mejor alguien participó en un momento en que no estaba para participar, o con el tiempo ha visto que no supo aprovecharlo y está enfadado con él mismo y con el mundo.

Pero a veces las versiones son muy dispares. Geno, por ejemplo, dijo que en la gira de 'OT1' se les pagó con un bocata y un refresco...

Es que eso no es verdad y todos lo saben. A mí me fastidian las verdades a medias. En los conciertos había un catering y un caché. Si tú consideras que el bocadillo es poco, con lo que has cobrado por el concierto te puedes pagar un menú. Los concursantes de 'OT' saben casi desde la primera gala que si hay una gira el ganador cobrará más que el resto, pero que digan que llenaron un estadio y se les pagó con un bocadillo me duele.

¿Has podido hablar con Geno sobre este asunto?

Es que todos lo saben, me conocen y saben que no hay ningún problema. Yo entiendo que esto es el 'teléfono roto' y a veces se dicen cosas y no se explican bien. Esto es un buen titular, pero hay que ser justos. A mí estas cosas me duelen, como la última polémica que ha habido con Coco Comín, que explicaba un funcionamiento inexistente del jurado, porque nunca hemos funcionado así.

No dudaste en desmentirla públicamente.

A mí me indigna, porque nosotros intentamos hacer un proceso lo más transparente posible y contratamos a jueces que tengan criterio. ¿De qué me vale a mí contratar a alguien por su criterio si al final le tengo que decir lo que tiene que votar? No tiene ningún sentido y, además, desacredita a todos los jurados que han pasado por el programa.

¿Por qué TVE no se ha implicado más en el 20 aniversario?

Nosotros empezamos a trabajar con TVE para ver qué podíamos hacer por el 20 aniversario. Nos pilló el cambio de presidencia y algunas de las ideas que se habían planteado se convirtieron en inviables. Cuando se acercaba la fecha decidimos montar este streaming 24 horas y ahora RTVE Play va a emitirlo y va a tener las últimas dos horas en exclusiva, estamos muy contentos.

"Los eurofans han hecho que los artistas vayan acojonados. Blas Cantó vivió un infierno"

Tinet Rubira definió Eurovisión 2018 como "una tortura". Gtres

Tampoco hay novedades sobre 'OT 2022' y el tiempo corre.

Hoy he visto un titular de alguien que se ha inventado que he lanzado un órdago a TVE, no es verdad. En 2020 terminamos la edición en plena pandemia, entendimos que era inviable hacer una edición en 2021 y nos emplazamos con TVE a convocar un casting en 2022. Ahora estamos viendo si esto es posible y si una nueva temporada de OT encaja en los planes de la nueva TVE. Lo único que he dicho es que si no cuadra, como productora no vamos a dar el formato por muerto.

Si finalmente vuelve a TVE, al menos este año ya no funcionará como preselección de Eurovisión. ¿Esto te quita un peso de encima?

Nosotros nos hemos encontrado en las últimas ediciones que ir a Eurovisión no es algo a lo que aspiren los concursantes. Muchos tienen miedo o se sienten demasiado novatos para ir. Siempre que llegaba el momento de preparar las canciones del Festival, no había un gran entusiasmo entre ellos.

¿Y a nivel personal ha sido un alivio para ti? En 2018 llegaste a definir el Festival como "una tortura"...

A veces hay amores que matan y el amor de los eurofans por el certamen ha hecho que los artistas vayan acojonados. Blas Cantó era un artista de consenso, era la persona ideal para ir y recibió críticas por todos lados, ha vivido su propio infierno. Eurovisión se vive con mucha intensidad y hay que estar preparado para bregar con todo eso.

No es fácil contentar al público eurofán.

Yo lo entiendo y me parece bien, pero a veces esa pasión afecta a los artistas. Eurovisión es un concurso al que se presentan 40 países y gana uno. Eso no quiere decir que los otros 39 pierdan.

