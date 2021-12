RTVE acaba con los contratos abusivos para Eurovisión: no obligará a ceder el 50% de derechos

En una serie de tres especiales, BLUPER revelaba en primicia en 2017 una de las partes más desconocidas del universo eurovisivo: las abusivas condiciones que RTVE ponía a artistas y compositores, en lo referente a la cesión de derechos, si querían tener la oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión.

Así contábamos que, al hacerse con la victoria del sistema de preselección nacional o ser elegido de manera interna por RTVE, el artista y los responsables de la autoría del tema que abanderaría a España en el Festival de Eurovisión, tenían que renunciar al 50% de los derechos editoriales del mismo, de manera libre y gratuita.

Así venía sucediendo desde 1992, año en el que Serafín Zubiri representó a España en el certamen con el tema Todo esto es la música, exceptuando el año 2008 cuando laSexta, El Terrat, BMG y los autores de Baila el chiki chiki, de Rodolfo Chiquilicuatre, fueron los únicos beneficiarios del derechos monetarios del tema.

¿El motivo de esta excepción? Aún un misterio. Y es que, tal como pudo conocer este medio entonces, todos los candidatos a representar a España en el concurso en 2008 aceptaron a TVE como editora. Curiosamente el director de la pública, Javier Pons, había sido director de El Terrat antes de su fichaje por TVE.

Esta estrategia, inédita e inconcebible en otras televisiones públicas europeas, ha hecho durante años beneficiaria directa a Televisión Española de la mitad exacta de todas las ganancias que generase cada canción que acudiese a Eurovisión, un evento que alcanza audiencias cercanas a los 200 millones de espectadores.

Esto estaba haciendo por tanto que muchos autores y artistas se mostraran reticentes a representar a España en el popular certamen de la canción europea, ya que no les rentaba embarcarse en un proyecto de estas características, con todo lo que ello conlleva profesional y psicológicamente.

Pues bien, según ha podido saber BLUPER tras tener acceso a los contratos de los participantes del Benidorm Fest, la nueva delegación de Eurovisión de RTVE, con Eva Mora a la cabeza y un grupo de expertos de la casa, se puso como objetivo acabar con esta anomalía.

De esta manera, los escogidos para participar en el proceso de selección para representar a España en el certamen a celebrar en la ciudad alicantina conservarán los derechos editoriales de sus temas al 100%.

Artistas elegidos

Por otra parte, BLUPER también ha podido saber que RTVE ya tiene elegidos a los doce artistas que competirán a finales de enero para tomar el relevo de Blas Cantó en Eurovisión, nuestro representante en 2020 y 2021.

No obstante, no será hasta la próxima semana cuando se haga la comunicación de los mismos, aunque no se podrán escuchar todavía los temas que defenderán sobre el escenario. Para ese momento habrá que esperar algo más.

