‘MasterChef Celebrity’ bromea con la “espantada” de María del Monte: “Me ha dicho que no venga”

Este jueves ha arrancado la temporada número 8 de MasterChef Celebrity, en la que hasta 15 famosos procedentes del mundo de la moda, la televisión, el cine o las redes sociales. A algunos de ellos los hemos visto en otros formatos, como César y Jorge Cadaval, quienes concursaron en Tu cara me suena, o Palito Dominguín, que participó en Supervivientes.

Uno de los rostros que resulta completamente novedoso para este tipo de competiciones es el de Toñi Moreno, y antes de empezar a cocinar, los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, han querido saber qué consejo le ha dado su amiga María del Monte. “Me ha dicho que no venga”, respondía con humor la presentadora.

Hay que recordar que María del Monte fue una de las participantes de MasterChef Celebrity en su primera temporada. Sin embargo, la cantante no estaba satisfecha con cómo se estaba desarrollando las cosas, y en el segundo programa, antes de empezar la prueba de eliminación, decidió tirar la toalla. “Me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando. No es necesario tener todo el día la cara del fiscal de Morena Clara para hablar a la gente”, dijo la aspirante antes de su salida voluntaria.

Tras aquella espantada, la productora tuvo que tomar medidas de cara a las siguientes ediciones. Así, se estableció una cláusula, conocida entre bambalinas como la 'cláusula Maria del Monte', por la que los aspirantes podrían enfrentarse a una penalización de 100.000 euros si cuentan lo que ocurre en las grabaciones.

Toñi Moreno reconoció que con quien más ha hablado de todos los compañeros es Jesulín de Ubrique, pues se conocen desde hace mchos años. “Yo trabajaba desde los 14 años en la televisión local de mi pueblo, y él era novillero. Entonces estuvimos ahí como intercambiándonos los teléfonos, y llamaba casa de mi vecina, porque yo no tenía teléfono fijo. Mi vecina me decía: te está llamando Jesulín de Ubrique, y yo iba yo corriendo ilusionadísima con 14 años. ¿Dime? Y me decía: Macarena…”, dejando claro que el torero llevaba varias amistades hacia adelante y no recordaba los nombres.

