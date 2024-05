Juan del Val, alto y claro sobre Nebulossa y 'Zorra' en la final de Eurovisión: "Tan bien no lo haría si quedó la 22"

Con las elecciones autonómicas en Cataluña y el Festival de Eurovisión 2024 como los eventos más comentados de este fin de semana, era obvio que iban a abordarse este domingo 12 de mayo en La Roca. El programa conducido por Nuria Roca se sumó a hablar tanto de la presencia de España en Malmö con Nebulossa y su Zorra, así como de las polémicas que han surgido alrededor.

Nebulossa ha quedado en un discreto puesto 22 de los 25 que había, obteniendo apenas 19 puntos del jurado y 11 del televoto. Empeora notablemente los resultados de Blanca Paloma con Eaea, que quedó en un decimoséptimo puesto en Liverpool el año pasado. Ya cuando el dúo alicantino ganó el Benidorm Fest, hubo división de opiniones sobre si su propuesta, Zorra, era la canción ideal para representar a España en Malmö.

Más allá de la letra y su espíritu de reutilizar una palabra tremendamente peyorativa para las mujeres, las críticas han estado tanto en su puesta en escena como en las habilidades vocales de Mery Bas. Precisamente, vistos ya los pobres resultados cosechados en Eurovisión, se ha analizado la posición y qué ha sucedido.

Aunque tanto Nuria Roca como el resto de tertulianos intentaron poner paños calientes y destacar la buena actuación que tuvo el dúo alicantino en la final, logrando que buena parte del público asistente coree la canción en la estrofa “soy más zorra todavía”. Sin embargo, Juan del Val demostró ser, una vez más, el más directo y dijo algo muy evidente: Zorra no había conquistado a los espectadores europeos.

El autor de Bocabesada no se mostró nada satisfecho con el puesto de Nebulossa. De hecho, derrumbó todos los paños calientes del resto de la tertulia con una frase contundente: “el puesto es una mierda”. Y es que, aunque Nuria Roca y los demás colaboradores resaltaban que había sido un “éxito” de reproducciones en Spotify y que se había convertido en todo un “himno”, Del Val resaltó lo más importante: el dúo ha quedado una posición tremendamente baja.

Marta Critikian y Juan del Val en 'La Roca'.

“Yo creo que no es una propuesta muy interesante. Es una canción que puede ser pegadiza en los bares, pero como propuesta televisiva y de espectáculo... Y también la artista tampoco es una gran cantante y tampoco baila”, explicaba el escritor, terminado su intervención señalando que, finalmente, se ha visto que no era “una buena propuesta”.

"Que la gente proteste"

Posteriormente, ya en la mesa política, se tocó el tema de la polémica con Israel. El país mediterráneo ha sufrido un fuerte boicot por parte de los asistentes al festival y de buena parte de los medios de comunicación europeos. A pesar de ello, ha obtenido un apoyo masivo de los televidentes, al lograr la segunda mejor puntuación del televoto y terminar quinto en el cómputo global con Eden Golan y su tema Hurricaine.

Berni Barrachina y Juan del Val en 'La Roca'.

Sobre todo lo sucedido alrededor de la controversia, Juan del Val se ha mojado, al señalar que era responsabilidad de la UER la presencia del estado hebreo. “Lo que ha pasado es inevitable. A ver si logro explicarme y me entendéis bien. Me da exactamente igual. Estamos hablando de un conflicto [el de Israel contra Hamás] tremendamente relevante. Lo que me parece importante es lo que hagan los gobiernos, los estados y las organizaciones competentes”, comenzaba.

“Me parece normal que se reivindique en Eurovisión. Pero si hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, esto excede de Eurovisión y me parece bien que la gente proteste. Estoy completamente en contra de esos tentáculos de Israel intentando manipular. Pero quienes tienen que intervenir son todos los estados de Europa, los cuales tienen que revisar sus relaciones con Israel”, concluía.