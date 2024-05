Ruptura en el Gobierno: Sumar votará 'no' a la Ley del Suelo que Díaz aprobó en el Consejo de Ministros

La relación entre los dos socios del Gobierno vivirá este jueves un episodio inédito y ambos escenificarán en el Congreso su ruptura. Sumar, socio del PSOE en la coalición, votará finalmente en contra de la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Consejo de Ministros en el que, precisamente, se sientan Yolanda Díaz y cuatro ministros de la coalición fucsia.

Esta situación ha sentado muy mal en el ala socialista del Ejecutivo, ya que lo entienden como una traición de la que no se les avisó y deja la reforma -igual que pasó este martes con la ley contra el proxenetismo- en manos del PP. Desde Sumar, sin embargo, se defienden alegando que presentaron una "observación formal" que no se tuvo en cuenta.

Una ruptura así ni siquiera sucedió cuando Unidas Podemos era socio de la coalición, la legislatura pasada, y las relaciones tocaban fondo con asiduidad. En Moncloa entienden que una cosa es votar contra una proposición de ley que el PSOE presenta en el Congreso y otra, muy distinta, votar contra un proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, en el que se sientan ambas partes.

[Alarma en el PSOE: sus socios le tumban la ley contra el proxenetismo y votarán no en la del suelo]

Lo que busca el Ministerio de Vivienda con la reforma es limitar el impacto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística. Es un asunto que está encima de la mesa desde el Gobierno de Mariano Rajoy, con idas y venidas, que ha asumido la actual titular de la cartera, Isabel Rodríguez.

Pero socios habituales del Gobierno como ERC, Junts y Podemos se han posicionado en contra, pidiendo devolver el proyecto al Gobierno. El pasado martes se les adhirió Sumar, al comunicar que votarían en contra porque consideran que abre las puertas al "pelotazo urbanístico".

"No nos gusta lo que está haciendo Sumar", reconoce, insistentemente, un miembro del ala socialista del Gobierno. Interpretan en el PSOE que Sumar se puede permitir ese movimiento porque su apoyo no es decisivo y que los socialistas pueden salvar los muebles con el apoyo del PP. Pero consideran que, en cierta medida, les dejan vendidos a Alberto Núñez Feijóo.

Según explican desde Moncloa, Sumar no avisó a la parte socialista de que iban a votar en contra de la reforma. O al menos no de manera formal a todo el Consejo de Ministros. Aseguran que se trata de una situación parecida a la que se vivió este martes con la ley contra el proxenetismo: acordaron que lo presentaría el PSOE en el Congreso y no el Gobierno, pero tampoco les avisaron de su voto en contra.

"Observación formal"

Fuentes de Sumar en el Gobierno aseguran, sin embargo, que la parte socialista era "plenamente consciente" de que iban a votar en contra, dando a entender que su reacción airada de este miércoles es una escenificación. Según cuentan, Yolanda Díaz lo habría hablado personalmente con el presidente del Gobierno.

Además, apuntan que registraron una "observación formal" antes del Consejo de Ministros de ese martes, 26 de marzo, criticando algunos puntos del anteproyecto "que ya se habían hablado la legislatura pasada", en diciembre de 2022. Estas observaciones no aparecen en las actas de sesiones, pero sí quedan registradas en un sistema interno al que tienen acceso ministros, secretarios de Estado y asesores de todas las carteras.

[Todas las claves de la reforma de la Ley de Suelo: por qué puede fracasar y cuál es el contenido que tiene]

Así, desde la coalición de la vicepresidenta segunda argumentan que, aunque las conversaciones dentro del Consejo de Ministros son secretas, los representantes socialistas entraron ese martes en Moncloa sabiendo perfectamente que Sumar se opondría a la reforma.

Sostienen que así lo daban a entender las mencionadas "observaciones", que hacían referencia a la limitación de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística. Aunque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, desde Sumar insisten en que no se había pactado nada.

El equipo de Yolanda Díaz considera que la norma abre las puertas al "pelotazo urbanístico [y a que] se dispare la especulación", una expresión que llevan repitiendo desde el martes pasado. Además, consideran que la reforma es "inoportuna" en términos climáticos, dado que no solucionaría ni los problemas ambientales ni los de acceso a la vivienda.

"No nos fiamos del PP"

Esta situación generada con sus socios de coalición deja la reforma en manos del PP. Ahora mismo, la reforma cuenta con 44 votos en contra, por lo que para seguir tramitándose en el Congreso necesita el sí o la abstención del PP. Si el partido de Feijóo vota en contra, la norma será devuelta al Consejo de Ministros.

En Moncloa creen que el PP votará a favor, especialmente porque es una reforma que piden desde la Federación Española de Municipios y Provincias, donde el PP tiene mayoría. Pero no descartan que Feijóo pueda querer asestar un nuevo golpe a Pedro Sánchez.

[Sumar, contra Sánchez por la prostitución y el suelo: "Se divide al feminismo y se favorece el pelotazo"]

"No nos fiamos del PP", reconocen en Moncloa. "Con la ley contra el proxenetismo creíamos que iban a votar a favor o que se iban a abstener en coherencia con lo que habían hecho otras veces y, finalmente, votaron que no", añaden.

Y es que las circunstancias recuerdan a lo vivido este martes. Sumar y el resto de los socios anunciaron que votarían en contra de la ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Finalmente, el PP no acudió al rescate del PSOE y Pedro Sánchez sufrió su primera derrota parlamentaria de la legislatura. Queda por ver si este jueves sufrirá la segunda; además, el mismo día que empieza la campaña de las europeas.