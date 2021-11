Los Morancos, concursantes de 'TCMS': "Nos falta por hacer una película sin salir de nuestra comedia"

Los Morancos concursan en la novena edición de 'Tu cara me suena'.

Después de más de una década sin trabajar en la pequeña pantalla, Los Morancos han vuelto a la televisión por todo lo alto para concursar en la novena edición de Tu cara me suena. Este dúo de hermanos cómicos lleva cuarenta años haciendo reír al público español en platós y teatros y, tras varios años haciéndose de rogar, por fin ha aceptado la propuesta de Gestmusic y Atresmedia para formar parte del concurso presentado por Manel Fuentes.

Jorge y César Cadaval se toman este regreso como una pausa temporal en su trayectoria teatral, la cual retomarán a principios de 2022 con un nuevo espectáculo. Así lo relatan ellos mismos a BLUPER en una conversación en la que, además, confiesan cómo están viviendo la competición en el programa de Antena 3.

No son los más grandes… pero esta actuación de @LosMorancos es, literalmente, un escándalo 🤯 ¿Quieres volver a vivir esta icónica actuación de Rocío Jurado y Raphael? 💖 #TCMS



No te lo pierdas, aquí ➡ https://t.co/ueUq6JdmSI pic.twitter.com/4saG4gWINQ — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 9, 2021

¿Cómo está siendo la experiencia de participar en 'Tu cara me suena'?

César: La experiencia está siendo fantástica porque hay un ambiente maravilloso. Hacía muchos años que no hacíamos televisión y volver con este programa ha sido un acierto.

Jorge: Estamos disfrutando muchísimo en el programa y conociendo a unos compañeros maravillosos. Espero que la gente lo pase muy bien porque es nuestro único cometido.

¿Ha sido una vuelta a la televisión buscada o ha surgido?

C.: Llevaban varios años pidiéndonos que fuéramos al programa, pero estábamos muy a gusto en el teatro. Y lo seguimos estando, pero esta vez hemos dicho "venga, pa'lante" y hemos hecho un pequeño paréntesis para hacer televisión.

Os estrenasteis imitando a dos grandes, Rocío Jurado y Raphael. ¿Cómo lo habéis vivido?

J.: Para mí ha sido un reto completo, porque Rocío Jurado tiene una voz muy potente que yo no tengo, pero lo he hecho tan dignamente como ha sido posible.

En 40 años de trayectoria habéis parodiado a muchos famosos, pero en este programa tenéis que intentar imitarlos. ¿Os ha costado ese cambio?

J.: Nosotros siempre lo hemos dicho, no somos imitadores, porque hay muchos imitadores buenísimos como Carlos Latre, pero somos buenos parodiadores. Yo creo que lo hemos hecho muy digno, hemos intentado hacer las voces, César lo ha bordado con Raphael y está siendo un reto estupendo en el que estoy disfrutando y estoy aprendiendo muchas cosas que no creía que podía hacer.

C.: Desde el primer momento ha habido un ambiente que nos ha dado mucha seguridad. Nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible y todo lo que necesitábamos era estar a gusto.

Todo parece muy bonito, pero al final es una competición. ¿Hay piques entre vosotros cuando llega el momento de dar las puntuaciones?

C.: Los puntos nos los van a tener que dar en urgencias, porque en el programa no nos dan ninguno.

J.: Hay un programa en el que quedamos bien, aunque yo ese día apostaba por César para ganar porque lo bordó.

La segunda gala de #TCMS promete una gran noche con @LosMorancos y @AngelLlacer como protagonistas de un divertido enfrentamiento 🤩



El viernes, a las 22:00h, en @antena3com📺 https://t.co/K5G2XXUGfr pic.twitter.com/Ghp04T1tLW — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 10, 2021

¿Y cómo os lo tomáis cuando no quedáis tan bien como esperabais?

J.: César y yo estamos en un momento que no nos supone nada el estar en la parte baja de la lista. Hay gente que lo hace muy bien y nosotros sabemos dónde estamos y jamás hay pique, vamos a pasarlo bien y hacer disfrutar. Además, nosotros ya avisamos a las ONG de que nos iban a tener que mandar el dinero ellas a nosotros, ya saben que no les vamos a dar ni un duro (ríe).

C.: Hay dos grupos. Loles León, David Fernández y nosotros solemos estar en la parte baja porque luego hay un grupo de chavales que lo está bordando: María Peláe, Agoney, Eva Soriano, Nia... Nosotros no vamos a competir y no hay ningún pique.

Si os dieran a elegir a un personaje al que imitar, ¿a quién elegiríais?

C.: A mí me gustaría hacer a El Cigala, que es todo un personaje con esos pelos, esos anillos, esas cadenas...

J.: A mí me gusta mucho Armando Manzanero y no me importaría hacerlo. Si lo pudiera pedir, lo pediría.

Tras esta vuelta a la televisión, ¿os planteáis volver a tener un programa propio?

C.: No sé, tendría que ser algo que nos apeteciera. Haríamos un programa muy nuestro, muy 'Moranco'. Eso lo tiene que aceptar una cadena o una plataforma. Propuestas tenemos siempre, pero que nos guste o que nos apetezca hacerlo es otra cosa. Ahora mismo estamos a gusto con lo que estamos haciendo.

J.: No hay nada más sano para un cómico que trabajar en lo que más le gusta. Estamos muy a gusto en el teatro y ahora estamos más perezosos de televisión. 'Tu cara me suena' lo hemos hecho porque es un programa muy blanco y todo va a favor de obra, ha sido un aliciente para hacer una pausa de tres meses en el teatro después de 12 años, pero volveremos en febrero con una nueva obra porque estamos encantados.

¿Os queda algo por hacer después de 40 años de carrera?

C.: Yo diría que una película. Nos han pasado muchos guiones que hemos rechazado, pero no descartamos hacerlo. Algo que combine drama y comedia, que siempre está bien.

J.: A mí me gustaría hacer una cosa seria, aunque sin salir de nuestra comedia, porque como decía Lola Flores "yo soy como Anna Magnani".

