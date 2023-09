Toñi Moreno, emocionada, recuerda a la 'maestra' María Teresa Campos: "Ideábamos su vuelta a la tele"

Numerosos amigos y compañeros de la profesión han intervenido en los diferentes programas de televisión para homenajear a María Teresa Campos, fallecida en la madrugada de este martes a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Uno de los testimonios más emocionantes ha sido Toñi Moreno. La presentadora, ahora en Canal Sur, ha entrado en El programa del verano.

"La gente que estábamos cerca de Teresa sabíamos que el último año estaba siendo muy difícil", ha dicho. "Ella debe estar gozándolo ahora mismo. Lo que más le gustaba era que habláramos. Lo que estamos haciendo ahora, lo inventó ella", ha dicho en referencia al "magacín entretenido donde hablamos de actualidad y al mismo tiempo nos divertimos".

Toñi coincidió con María Teresa en Cada día, el matinal que presentó en Antena 3, donde el nivel de autoexigencia era altísimo: "Cuando trabajaba con ella, no dormía, no vivía. Te exigía el 200%, al igual que se lo exigía a sí misma. Era competitiva a todos los niveles".

Entre risas, Toñi Moreno ha continuado narrando momentos que vivió junto a la emblemática presentadora: "Teníamos una conexión muy especial. Me decía: 'Yo me veo en ti con tu edad, con esas ganas...'. Por eso me daba tanta caña, era como su discípula. Me daba caña todo el tiempo".

La andaluza también ha recordado las bromas que le hacía la propia María Teresa después de uno de sus peores momentos que vivió en directo. Ocurrió cuando presentaba Mujeres y Hombres y Viceversa. Tuvo que salir en directo del plató por el ataque de ansiedad que le había dado al 'comerse' la fake news que decía que había la malagueña había muerto.

"Ella bromeaba mucho conmigo porque me decía. 'No sé cuánto me van a llorar mis hijas [en el momento en que muriese]. Yo ya sé lo que me has llorado tú", ha dicho Toñi, que también ha lamentado que su amiga no volviera a ponerse delante de las cámaras. "Hacíamos escaletas juntas, ideábamos su vuelta a la tele. La pena que me queda es que ella, hasta el último momento, quiso volver. Quería hacer tele, era su mundo por encima de todo. Lo que más le importaba en la vida era la comunicación".

