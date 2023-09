Quién es Eduardo Rosa, el actor que concursa en ‘Pasapalabra’ como invitado del 5 al 7 de septiembre

El actor Eduardo Rosa es uno de los elegidos por Antena 3 para formar parte de Pasapalabra. Una incorporación muy interesante, pues Eduardo, andaluz de nacimiento, tiene en estos momentos una gran proyección internacional gracias a varios trabajos con Netflix.

Nacido en Sevilla en 1992, Eduardo Rosa suele contar que fue Antonio Banderas quien despertó en él la vocación de actor; con cinco años su padre le llevó al cine a ver la película La máscara del zorro, y quedó perplejo por lo que contempló en la gran pantalla. Durante un tiempo consideró ser futbolista, pero finalmente comprendió que el mundo escénico era lo suyo.

Como actor, Eduardo Rosa se formó en el estudio Juan Codina de Madrid y en 2015 comenzó a aparecer en series de televisión como Centro médico y a participar en cortometrajes. En 2018 adquiere relevancia gracias a la serie de Antena 3 Presunto culpable, protagonizada por Miguel Ángel Muñoz.

[¿Es más difícil llevarse el bote de ‘25 palabras’ de Telecinco que el de ‘Pasapalabra’ en Antena 3?]

En 2019 adquiere proyección internacional: Netflix le echa el lazo para la segunda temporada de La casa de las flores, donde interpreta el personaje de Alejo, el hombre que hizo feliz a Virginia de la Mora (Verónica Castro) en sus últimos días. Repetiría el personaje en la tercera y última etapa de la serie mexicana.

De forma paralela, en cine, logra un papel en la adaptación de la trilogía del Baztán; en las películas Legado de huesos (2019) y Ofrenda a la tormenta, de Fernando González Molina, interpreta el papel del subdirector Goñi. También participa en Mi vida, cinta dirigida por Norbert ter Hall en 2019.

Netflix vuelve a confiar en él para la serie El desorden que dejas, estrenada en 2020; una adaptación de la novela homónima escrita por Carlos Montero, y en la que su personaje se ve envuelto en la trama de un presunto abuso sexual.

En 2021, Eduardo sigue en racha al protagonizar Poliamor para principiantes, una comedia de Fernando Colomo en la que se da vida a uno de los novios de Amanda (María Pedraza), una chica poliamorosa que vuelve loco al protagonista y a todos los que están a su alrededor. Y luego protagonizaría El regreso de la espía (In from the Cold), otra serie de Netflix en la que se mete en la piel de un mercenario que anteriormente fue militar. De su filmografía también se puede destacar Aún no lo sé, donde también actúan Jerónimo Salas y Nicolás Gutiérrez.

Por último, hay que destacar que Eduardo Rosa fue uno de los concursantes de MasterChef Celebrity de 2022. Su paso, sin embargo, fue breve, ya que se convirtió en el segundo eliminado.

Sigue los temas que te interesan