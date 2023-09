Expulsan a un concursante de ‘Gran Hermano Chile’ tras tocar a una compañera mientras dormía

El próximo jueves 14 de septiembre regresa a Telecinco GH VIP, cuatro años después de su última temporada. Y lo hace con un marcado protocolo para actuar en el caso de que se produzcan casos como el de Carlota Prado, la concursante de GH Revolution que sufrió abuso por parte de su novio dentro de la casa, y que acabó con José María condenado el pasado mes de abril.

Una situación que puede recordar al “caso Carlota Prado” ha sucedido ahora en Chile, dentro de ese mismo reality, Gran Hermano. Y es que un participante, Rubén, realizó tocamientos sexuales hacia una compañera, Scarlette, mientras esta dormía.

Scarlette decidió quejarse de esos tocamientos sin ocultarse ni llevarlo a un aparte. “Oye Rubén. De lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le dijo a su compañero. Él le respondía que la veía como una amiga y no confundía nada. “Sí, bueno. Puedo ser muy buena onda y bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo...”, le recriminó, antes de que la retransmisión dejase ahí la charla y se fuese a mostrar otras partes de la casa. A partir de esa frase, algunos espectadores consiguieron identificar las imágenes del momento en el abuso se habría producido.

Chilevisión, que es la cadena que emite Gran Hermano, anunció en un comunicado que apartaban a Rubén de la convivencia. “En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, exponían, añadiendo que como tienen “la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”. Además, añadían que ambos, Rubén y Scarlette, estaban recibiendo atención psicológica.

El domingo, Rubén fue expulsado del reality, tal como le anunciaron los presentadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. Scarlette se pronunció sobre lo sucedido, y dijo que “mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien y mucho menos enlodar al programa. Este es un programa de la vida real y lamentablemente esas son situaciones que suceden. Creo que a muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas. Me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron conmigo apoyándome desde el minuto cero. Del mismo modo, anunció su intención de quedarse en el reality y que estará “más fuerte que nunca”.

El pasado agosto, sucedió otro caso de abuso en el reality Below Deck Down Under, que se emite en Estados Unidos a través de la plataforma Peacock. Un tripulante del barco donde se desarrolla la acción se acostó desnudo con una concursante que estaba inconsciente tras una fiesta organizada por un grupo de personas que alquiló la embarcación. La actuación de los miembros del programa fue rápida, y cuando se subió en la cama intervinieron para que se bajase. El capitán del barco, Jason Chambers, fue avisado sobre lo sucedido, y le dijo a Luke Jones, el tripulante, que debía pasar la noche en un hotel, fuera del barco, y al día siguiente fue despedido.

