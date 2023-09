'Cuentos chinos' lanza un dardo a 'El Hormiguero' y se burla del 'despido' de Jorge Javier en sus nuevas promos

Cuentos chinos busca poner toda la carne en el asador. El programa desembarca en el Access Time de Telecinco este lunes 11 de septiembre (a las 22:00 horas) y lo hace lanzando dos nuevas promos en las que ya se va viendo que la nueva apuesta de Telecinco junto con La Fábrica de la Tele traerá buenas dosis de humor ácido y socarrón, al lanzar dardos a su competencia más directa, El Hormiguero, a bromear con el supuesto despido de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de Sálvame.

Ambas promos tienen a cuatro de los colaboradores del show, Susi Caramelo, Antonio Castelo, Celia Villalobos y Anabel Alonso, comiendo algo en un restaurante chino. El primer clip tiene al humorista alicantino brindando con un chupito por “dejar de ser mileurista”. “¡Viva el pluriempleo!”, dice, recordando así que también colabora en Todo es mentira en Cuatro. “Para que no nos cancelen la primera semana”, brinda la exconcursante de Tu cara me suena, provocando la risa irónica del resto de comensales y donde ya se puede ver que Cuentos chinos tendrá ese toque mordaz propio de las producciones de La Fábrica de la Tele.

“Para que haya buen rollito, que esto no es el Congreso”, añade Celia Villalobos antes de que entre una figura femenina misteriosa, cuya identidad no se revela. “¡Hombre! ¿A ti también te han engañado como colaboradora?”, pregunta Caramelo antes de que Anabel Alonso lance un dardo al programa de Pablo Motos. La actriz y comediante da un manotazo a la mesa que sorprende a sus compañeros. “Perdón, es que había una hormiga”, dice la intérprete vasca.

[Por qué Jorge Javier Vázquez y sus 'Cuentos chinos' lo van a tener muy difícil frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos]

Con una pullita a El Hormiguero, su principal competencia de la noche con permiso de 4 estrellas; el segundo clip es el que se burla de aquellos comentarios que hablaban del supuesto despido de Jorge Javier Vázquez. Eso sí, antes hay otro dardo de Anabel Alonso a la actualidad, al hacer referencia a los abucheos y pitidos que sufrió al dar el pregón en las fiestas de Béjar. “Yo, con que no me abucheen en la mía [su sección], me conformo”, dice la actriz de Amar es para siempre.

🥂Un brindis por Cuentos Chinos, por el pluriempleo y por el buen rollo 🧧



㊗️ El lunes, estreno #CuentosChinos pic.twitter.com/JijtBpOpGH — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) September 8, 2023

Justo después se ve llegar a una figura masculina, que se presupone que es Jorge Javier Vázquez. “¡Hombre, Jorge Javier! ¡Ya era hora de verte el gepeto!”, dice Susi Caramelo. “Oye, ¿a este no le habían despedido?”, pregunta Alonso a Castelo, haciendo así referencia a la supuesta salida de Mediaset que iba a vivir el presentador catalán tras el final de Sálvame y Viernes Deluxe.

Dos promos muy comentadas y con las que Cuentos chinos se prepara para dar la batalla por el Access Time. Se trata de una franja dominada en absoluto por Antena 3 y el programa de Pablo Motos. No obstante, en los últimos meses, la serie diaria de La 1, 4 estrellas, se ha mostrado como la única que le ha podido hacer frente (aunque con datos muy alejados del formato de 7 y acción).

Sigue los temas que te interesan