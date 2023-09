Adela González: "Recibí la llamada de laSexta antes de que se supiera que 'Sálvame' se iba a cancelar"

Gracias a su impecable trabajo en Sálvame, Adela González se convirtió en un rostro imprescindible de la televisión. De ahí que en laSexta se fijaran en ella incluso antes del final de Sálvame y decidieran encomendarle la tarea de levantar las tardes de sus sábados.

No lo hará sola. A su lado, en el nuevo magacín vespertino de laSexta, Más vale sábado, le acompañará Boris Izaguirre, con quien parece que ha hecho muy buenas migas a tenor de lo que se intuye en las entrevistas de promoción.

Con ella hemos hablado durante la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria de televisión, donde ha acuñado un eslogan que ha repetido desde entonces, incluso este viernes en Y ahora Sonsoles, que dice que 'Si no te quieres echar a la siesta, vente a laSexta'.

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te dijeron que ibas a presentar un programa con Boris Izaguirre?

Pues me pareció un shock porque dije: 'Ostras, es Boris Izaguirre'. Yo sigo teniendo esta visión de que a la gente grande de la tele la conozco de la tele y eso es Boris Izaguirre. Boris un tío súper culto, es una persona que conoce a todo el mundo en España y también fuera, y no es que les conozca de un día, sino que ha estado en sus casas, en sus fiestas, que son sus amigos... Y luego me gusta que es muy rápido y muy sosegado... Rapidez, inteligencia, elegancia.

Se os ve además con mucha química...

Va a estar muy bien y, sobre todo, que nos vamos a estar conociendo en directo con todos vosotros. Mira, en el programa cero estábamos hablando de cosas, y nos decían por pinganillo que por favor nos centráramos. Y yo no me quería quedar con esa anécdota en el aire porque me parece mucho más interesante que contase qué pasó en la fiesta de Año Nuevo de Lola Flores, que no que fuéramos a lo siguiente...

Boris Izaguirre y Adela González.

¿Cómo de libres vais a ser a la hora de opinar?

Obviamente, tenemos la libertad. Vamos a ser libres para preguntar lo que nos dé la gana, lo que queramos y lo que creamos conveniente. Y en algún momento, obviamente, sí que vamos a dar nuestra opinión sobre los temas porque la vida es así, porque en la vida te mojas, aunque no quieras y obviamente dentro de unos límites. Todo el mundo habla de una manera fuera de pantalla que no hace delante de una cámara. Aún y todo, yo no me iba a quedar en la calle tras 'Sálvame' ya que tenía otras propuestas.

¿Hasta qué punto habéis formado parte de la creación del formato?

El proyecto y el programa parte de nosotros. Es decir, querían hacer un Más vale sábado con Boris y con Adela. Entonces, de alguna manera nosotros vamos a ir aportando nuestra personalidad, nuestra forma de entender las cosas. Y hay un equipo que lleva todo el verano trabajando y que nos vamos a ir enterando poco a poco de las cosas que hay y que luego habrá cosas que nos vamos a enterar en el programa.

¿Recibiste la llamada de laSexta antes de que cancelasen 'Sálvame' o fue ya después?

Yo recibo la llamada de laSexta antes de que se supiera que Sálvame se iba a cancelar. Me contaron que estaban pensando en algo, en un programa que yo encajaba y que iba a estar con otra persona. No sabía entonces que era Boris y ni siquiera si era semanal o diario. Solamente me dijeron que estaban pensando en mí para algo que me iba a gustar y después sale en la noticia de que se cancela Sálvame. Aún y todo, yo no me iba a quedar en la calle ya que tenía otras propuestas. Pero, frente a Más vale sábado, al proyecto, al compañero, a todo lo que eso implicaba y lo que también implica para mi vida personal, porque yo sigo viviendo en Bilbao, todo encajaba en el puzzle cósmico. Todo: el proyecto, el compañero y mi modus vivendi. Entonces, ¿me lo pensé? Sí. También tenía que decidir qué hacía y mi decisión fue volver a casa.

Sin que se precipitara el final entonces...

Sí, porque ese final fue muy largo. Y en ese tiempo pasaron muchas cosas, esa comunicación... Pasó mucho y en ese en ese proceso en el que todo el mundo estaba focalizado en una cosa, yo estaba focalizada en dos. Fue bastante complicado. Y con el más absoluto de los silencios. Y yo me lo estaba comiendo todo. El final de un programa, el equipo, así que el día que salió ya la información, que yo estaba en el parque Atracciones de Madrid, dije: ¡Por fin! Boris Izaguirre y Adela González.

Imagino que también influyó la forma de comunicar el final y todo lo que le rodeó a ese desenlace...

No, a mí lo que me influyó es que me gustaba el proyecto que me estaban ofreciendo el sábado. Más vale sábado era un programa en el que yo quería estar más.

¿Más que lo otro?

Decidí quedarme con lo que me he quedado.

Va a ser una oferta muy competitiva. ¿Qué os va a diferenciar del resto de ofertas?