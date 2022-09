Adela González, la revelación de ‘Sálvame’ en plena crisis y un rostro con futuro en Mediaset

Llegó sin hacer ruido. Pasando incluso desapercibida los primeros días. Y siendo, prácticamente, una total desconocida para la audiencia de las tardes de Telecinco. Sin embargo, en poco más de medio año, Adela González se ha ganado a pulso su puesto como presentadora de Sálvame y es hoy en día una de las caras más amables del programa. González representa el buen atino de la cadena por apostar en algo que muchos le achacan que no hace: hacerlo por caras nuevas.

Lejos del relumbrón de las grandes estrellas, de los presentadores y presentadoras con contratos de larga duración y de los fichajes a golpe de talonario, Adela González es el triunfo de la sencillez. Un rostro que ha llegado a un programa en sus horas más críticas y que algunas voces lo ven como en una larga agonía hasta un final que, auguran, será más temprano que tarde. Esta temporada, sin duda, será clave para sentar las bases del futuro de Sálvame tras casi una (meritoria) década y media de vida en televisión.

Adela llegó con un propósito: sustituir a la por aquel entonces recién despedida Paz Padilla. Pero, claro, Adela no era Paz. No es humorista, es periodista y no tiene esa chispa y ese desparpajo que, en ocasiones, ha jugado en contra de la de Cádiz. Porque hay que reconocer que, a veces, la expresentadora de Sálvame se pasaba de frenada. No solo por sus repetitivos discursos sobre la muerte y temas similares, sino por algunas supuestas gracias y chistes hirientes que molestaban, ya no solo a los colaboradores, sino también a la audiencia.

[La reprimenda de Adela González a Rafa Mora: "Te metes con tus compañeros. Hay que rebajar el tono"]

La vasca llegó como un pulpo en un garaje. Sin mucha idea de corazón. Pero desde su incorporación el pasado mes de febrero, Adela González ha demostrado que no necesita ser copresentadora, puede hacerlo bien ella sola. Sabe hilar muy bien los temas, sabe jugar con los tiempos y las emociones al estilo Sálvame, parece adaptada a la perfección tanto con sus compañeros y compañeras, como con el rey del cortijo, y este verano ha conseguido brillar por encima de dos presentadoras veteranas, Terelu Campos y María Patiño.

En ocasiones, Patiño se deja llevar por su propia información y su vehemencia, y cuesta distinguirla como presentadora o como colaboradora. Mientras que Terelu ha perdido la chispa presentando, incluso leyendo el cue. Le falta naturalidad. Adela ha sido el equilibrio entre ambas, un rostro que no molesta al espectador y alabado también en redes sociales, donde cada día el programa es carne de cañón.

Lo de Adela ha sido un cambio de registro en toda regla. Su carrera de más de 20 años ha sido forjada prácticamente en ETB, la cadena autonómica vasca, con programas como Pásalo, Euskadi o ¡Qué me estás contando! Aunque también ha hecho sus pinitos en la televisión nacional, en concreto en laSexta, como presentadora sustituta de Mamen Mendizábal en Más vale tarde de 2014 a 2016, a la par que trabajaba como redactora. Incluso ha flirteado con otras autonómicas como Telemadrid. donde conoció a los responsables de La Fábrica de la Tele en el programa La redacción que, aunque no gozó de buena audiencia, le sirvió para caer en gracia y que la productora pensara en ella como nueva copresentadora de Sálvame.

En el universo Mediaset también la hemos podido ver como presentadora de prime time en una de las galas del Sálvame Mediafest donde, de nuevo, volvió a demostrar su valía. Casi dos décadas delante de las cámaras que le han aportado una soltura que es de agradecer frente a otras presentadoras más veteranas, que aún siguen presentando sin esa frescura que tanto necesita un medio tan activo y cambiante como es la televisión.

Poco se sabe sobre cuál va a ser el papel de Adela González en Sálvame aunque, visto lo visto, ella es la copresentadora oficial y no María Patiño, ni Terelu Campos. Patiño ya presenta Socialité y sí es la presentadora sustituta de Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, pero la mayor de Las Campos vuelve a quedarse sin más tardes como presentadora en Sálvame durante esta temporada.

Adela González representa ese balón de oxígeno que necesita un programa que lucha ya por no perder el millón de espectadores cada tarde, e intenta reflotar de alguna u otra manera. Una buena elección que bien se merece que alguien cuelgue su foto en el famoso pasillo de las estrellas de Mediaset.

Sigue los temas que te interesan