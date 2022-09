'Socialité' denuncia la cuestionable actitud de Marta Sánchez con los reporteros gráficos

Es una de las mejores voces femeninas de este país. Una diva de la música y un icono para muchos. Pero, también, uno de los personajes famosos más complicados para la prensa. Marta Sánchez nunca deja indiferente a nadie y este fin de semana ha sido una de las protagonistas de Socialité.

¿La razón? No por el lanzamiento de un nuevo disco o su fichaje como talent en algún programa de televisión, sino por su actitud en los photocalls. El programa de corazón presentado por Nuria Marín habló con un reportero gráfico que aseguró lo complicado que es llevar a cabo el trabajo cuando se trata de fotografiar a la cantante de Soldados del amor.

En el vídeo, el reportero denuncia las diferencias de Marta Sánchez respecto a otros famosos. Si bien estos llegaron a su hora para posar ante los medios, la cantante llegó tarde y con exigencias, indicándoles a los fotógrafos cómo hacer su trabajo. Una actitud que no gustó a los profesionales y que provocó el enésimo choque entre la prensa y la diva del pop.

Y alimentando la leyenda negra sobre el complicado carácter de la intérprete de temas tan conocidos como Soy yo o Levántate: "Llegó la última a la alfombra y pretendía cambiar todos los focos porque la luz tiene que estar a su gusto. Los organizadores del evento tuvieron casi que echarla de allí porque no dejaba tiempo para que los demás famosos se fotografiaran. Si por ella fuese no se iba de los focos".

Sin embargo, ésta no fue la única voz crítica dentro de Socialité que puso en entredicho la actitud de la cantante. También el director del programa, Javier de Hoyos, quiso contar su mala experiencia con Sánchez cuando éste empezaba a hacer sus pinitos como reportero: "Hace unos siete años, en un evento, fui a entrevistar a Marta Sánchez (...) Era un medio modesto y no tenía una buena cámara, pero cuando Marta me vio me dijo que de ninguna manera la iba a entrevistar con aquella cámara, que no tenía suficiente luz, se negaba a dejarme hacer mi trabajo (...) Los compañeros de Informativos Telecinco, que estaban a nuestro lado, se apiadaron de mí y nos enfocaron mientras la entrevistaba para que pudiera terminar mi labor".

La cantante durante una gala de Tu cara me suena 3

"Nunca firmé un contrato de payasa"

Marta Sánchez ha participado en numerosos programas de televisión. Uno de los más populares fue como jurado en la tercera edición de Tu cara me suena, junto a Mónica Naranjo, Carlos Latre y Ángel Llàcer. Sonados fueron sus piques con este último y su poco aguante con las recurrentes bromas que se suceden en el talent de Antena 3, caracterizado por el buen rollo y la simpatía entre todo el equipo.

Llàcer, que en alguna ocasión bromeada llamándola Muerta Sánchez por su inmovilismo, llegó a espetarle: "Esto es un programa de risa, ¿lo entiendes?", a lo que Marta respondió: "Yo me río un montón. Pero, a lo mejor no entiendes tanto tú esto. Ridiculizas en vez de reírte con la gente".

Posteriormente en una entrevista a la emisora gallega Vía Radio, la cantante llegó a decir: "Yo me lo tomo muy en serio a veces y realmente algunas de las bromas pues me gusta verlas desde fuera, no participar tanto en ellas desde dentro. Y eso ha dado pie a que sea más apática o menos participativa. Yo en un principio acepté esa labor para dar mi opinión como cantante, compositora e intérprete, nunca firmé un contrato de payasa".

