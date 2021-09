El hilarante dueto de Marta Sánchez y una farsante en el final de 'Veo cómo cantas'

Veo cómo cantas arrancó sus emisiones hace tres semanas en Antena 3 y proponía un divertido juego: adivinar, a través de pequeñas pistas, si la gente presente en el plató son personas que saben cantar o si son impostores.

Manel Fuentes presenta este formato, en el que un concursante va haciendo sus propias apuestas según su análisis (y el de un grupo de expertos). Si aciertan, acumulan dinero, si no, lo pierden. Tal como le ocurrió anoche a Xavi, que no tuvo mucho tino.

Al llegar a la fase final había acumulado hasta 12.000 euros, y entonces era el turno de saber si ‘la pastelera’ sabía dar el do de pecho o si era una farsante. Para ello había que escucharla en un dueto junto a Marta Sánchez, que había acudido como invitada.

El tema elegido era ‘Soy yo’, que Marta comenzó a entonar con mucha energía. En la mitad de la canción entró a cantar la pastelera, que demostró que no tiene ningún talento vocal, lo que dejó un dueto con Marta de lo más curioso.

Más tarde conocimos su historia. La desconocida que no sabe cantar es Adela, una pastelera creativa, que tuvo que cerrar su negocio por la crisis sanitaria del coronavirus. Ahora la suerte le sonríe, pues al conseguir engañar a Xavi se llevaba ella los 12.000 euros, que le vienen “que no veas para pagar el crédito”. “Se me salía el corazón pero yo me decía tú quieta, tú quieta”, decía sobre su experiencia. “Para ti y para todos los autónomos que lo están pasando mal”, le decía con cariño Manel Fuentes en su despedida.

En esta ocasión, el público no ha acompañado de forma masiva el tercer programa de Veo cómo cantas. Logró unas audiencias de un 10% de cuota con 1.097.000 espectadores de media. Así, ha perdido 636.000 espectadores y 6,9 puntos porcentuales desde su estreno el pasado 8 de septiembre.

