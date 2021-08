'Socialité' vuelva a engañar a la audiencia con una falsa entrevista "secreta" de Rocío Jurado

Cebar noticias que terminan siendo falsas o que directamente no se publican se ha convertido en el modus operandi de Socialité, el programa que Telecinco emite a mediodía los fines de semana. Este domingo, el programa conducido por Nuria Marín volvía a mentir a la audiencia vendiendo una exclusiva que no era tal.

Y es que el espacio “vendió” que tenía "la entrevista secreta de Rocío Jurado" en la que hablaba del supuesto diario que marcará la segunda temporada de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Desde el programa se explicaba que era "una entrevista que ha permanecido oculta hasta ahora".

Sin embargo, era todo un engaño. Durante la casi hora y media que dura el programa, se anunció a bombo y platillo que el documento que tenían en su poder había sido silenciado durante años y que en él se podría saber la verdad definitiva sobre este misterioso diario. Isabel Rábago, Belén Rodríguez y Chelo García Cortés aparecían para apoyar el argumento, asegurando que marcaría un antes y un después.

💣¡BOMBA! Tenemos un vídeo que muestra LA ÚNICA VERDAD sobre el diario de Rocío Jurado. Ella misma habló de ello en una entrevista que ha permanecido oculta hasta ahora. Hoy va a dar un vuelco la historia. Vamos a mostraros la entrevista secreta de Rocío Jurado #socialité482 pic.twitter.com/tt8v0sBpZb August 22, 2021

Antes de finalizar el programa y tras varios rodeos, uno de los redactores del programa daba paso a un vídeo en el que se podía ver un fragmento de una entrevista que la Jurado concedió en el año 2003 a Pedro Ruiz en su programa La noche abierta. Este programa, sin embargo, se emitió en el prime time de La 2 y está disponible en internet a golpe de click.

En la entrevista, se puede escuchar a Rocío Jurado hablando con el presentador. Él la presenta como "una mujer a la que le gusta escribir sus pensamientos". Ella responde de la siguiente manera: "Me gusta desligarme bastante y perderme en mí misma". Por tanto, de esa simple frase, el programa se sacaba de la manga una confirmación de la existencia del diario que no era tal y que volvía a cabrear a los espectadores.

No es la primera vez que Socialité vende humo a su audiencia. Han sido muchas las ocasiones en las que el programa ha hecho una promesa a los espectadores y luego no ha cumplido con su palabra. Tirando de archivo, podemos recordar que este mes de enero prometieron las imágenes de lo que sucedió en Cantora el día de Nochevieja y el día de Año Nuevo, aunque finalmente no salieron a la luz. O la vez que prometieron anunciar el nombre de “un futbolista muy famoso ha sido infiel a su mujer”.

Además, el pasado 14 de junio el programa volvió a realizar una jugada similar a su público. El formato, que estaba presentado por Nuria Marín durante las vacaciones de María Patiño, anunciaba la relación homosexual de un jugador de fútbol, una información que simplemente no existía.

