La reprimenda de Adela González a Rafa Mora: "Te metes con tus compañeros. Hay que rebajar el tono"

La entrevista concedida por Alejandra Rubio la pasada semana en Viernes Deluxe ha sido uno de los principales temas tratados en la tarde de este lunes en Sálvame. Sobre todo el asunto de los supuestos vetos realizados por la hija de Terelu Campos a algunos colaboradores, como Laura Fa, Miguel Frigenti o Lydia Lozano.

Al parecer, según ha anunciado Rafa Mora, él también fue uno de los vetados (aunque asegura que no por parte de Alejandra). Durante la entrevista nocturna, algunos de los colaborados no elegidos siguieron la entrevista desde la sala VIP de Mediaset, concretamente Laura Fa, Rafa Mora y Kiko Jiménez. Pero lo que los 'vetados' no sabían era que una cámara de Telecinco grabó todos los comentarios que realizaron mientras analizaban la entrevista.

"Terelu Campos ha presentado el Deluxe después de nueve años porque venía su hija", se podía escuchar por parte de Rafa Mora. Por su parte, Laura Fa se mostraba muy crítica con la 'influencer', un comportamiento aplaudido por Carmen Alcayde en el plató de Sálvame durante esta tarde: "He visto a una periodista de los pies a la cabeza".

En ese momento, Rafa Mora atacaba a Alcayde, asegurando que debería "ir al médico a mirárselo". Segundos después, un tenso enfrentamiento se producía en el plató, cuando Alcayde calificaba a Rafa Mora de "pelota" con muchos colaboradores. "Haces la pelota hasta en los pasillos, atacas a quien quieres atacar", continuaba la colaboradora.

"Y tú llamas juguetes rotos a todos tus compañeros", replicaba Mora, en relación a las palabras vertidas por la expresentadora de Aquí hay tomate sobre el pasado televisivo de algunos tertulianos. "Yo jamás le he hecho la pelota a nadie", insistía el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. Acto seguido, Adela González, presentadora del formato, se levantaba de su silla y se enfrentaba al colaborador. "¿Perdona?", gritaba González entre risas ante el comentario de Rafa.

"Intentas denigrar para que te traigan más días a Sálvame", le decía Mora a Carmen Alcayde. En ese momento, Adela volvía a entrar en escena para defenderla: "Tú te metes con tus compañeros y con tus compañeras, y a veces subido de tono. Hay veces que se pierde el respeto, y no es bonito. Sí que es cierto que hay a ciertas personas a las que las tratas 'en palmitas' y a otras compañeras se le denigra. Eso se nota. A veces, hay que rebajar el tono", sentenciaba la presentadora.

Adela, te queremos❤️ La única que se atreve a parar un poco los pies a Rafa Mora.



Mención especial al acento vasco que le sale mientras regaña @addelagonzalez 😂#yoveosálvame pic.twitter.com/LSAuTHk0Oy — NAIROBI (@Fuucsia) August 22, 2022

