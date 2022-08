Miguel Frigenti estalla contra Rafa Mora: "Estás en 'Sálvame' por los cuernos que te puso tu novia"

Uno de los colaboradores de Sálvame a los que vetó Alejandra Rubio en su entrevista en el Deluxe el pasado viernes fue Miguel Frigenti. La hija de Terelu Campos acusó al periodista talaverano de estar en el programa de La Fábrica de la Tele por haber contado una mentira sobre ella.

De ahí que este lunes el programa presentado por Adela González y Carlos Lozano haya querido conectar con Frigenti para conocer su opinión. "No me dolió. Pero no me gusta que jueguen con el trabajo de uno. Es un poquito feo empezar en este mundo vetando y quitándole el pan a tus futuros compañeros. Cada uno es conocido por sus actos".

"Creo que me vetó por pura soberbia y egocentrismo. Su madre también habrá tenido algo que ver. No creo que (Alejandra) haya tomado la decisión de forma independiente", ha añadido el periodista, apuntando también a Terelu Campos.

Frigenti también ha confesado que no le gustó nada la entrevista porque se le puso la alfombra roja. "Sobre todo las preguntas que le hacía que su madre que parecía que iban dirigidas para que hablara de ella. Fue un ejercicio patético y aburrido. Fue lo que es Alejandra: un pan sin sal".

"No estoy en Sálvame por esa información que di de Alejandra Rubio sobre Lydia Lozano. A mí se me llamó en época de la pandemia porque faltaban colaboradores. Yo estaba convocado, voy y doy esa información", ha explicado.

En este punto, Rafa Mora ha dicho que es mejor decir que está en el programa por sus propios méritos, "por haber vendido a una persona y rajar lo más grande. Eres un tío válido para estar aquí porque esto no es una ONG".

Unas palabras que han enfadado a Frigenti, que ha terminado estallando contra el valenciano días después del comentario homófobo que le hizo en el programa. . "Cada uno tiene su percha: lo mío es la información, lo tuyo son los cuernos que te puso tu novia. Cada uno está por lo que está".

Un 'ataque' que ha sido aplaudido por Carmen Alcayde, lo que ha enfadado a Mora. "Qué envidiosilla eres. Eres una mierda de persona. Llegué aquí por ser el mejor tronista de la historia, por ser uno de los mejores supervivientes", ha gritado antes de marcharse del plató.

"No voy a tolerar que digas algo así a una compañera", le ha espetado Adela González. "Perdona, Carmen. Estaba caliente. Pero personalmente a ti te tengo aprecio. Me ha dolido más que cualquier otra persona. Miguelito es capaz de cualquier cosa", se ha disculpado Mora.

"Estuvo muy feo el comentario que le hiciste el otro día a Frigenti, que solo habla de cosas de Torremolinos y drag queens. Fue un comentario muy homófobo y muy feo. Luego pediste disculpas, pero fue feo", ha recordado González.

