'Socialité' asegura que Alejandra Rubio vetó a tres colaboradores en su entrevista en el 'Deluxe'

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, daba el pasado viernes su primera entrevista en Sálvame Deluxe. Muchas fueron las voces que criticaron la presencia de la 'influencer' en el plató, ya que en muchas ocasiones se había negado a pisar el estudio del programa de La Fábrica de la tele.

Pero parece que las declaraciones que vertía la que fuera colaboradora de Viva la vida, asegurando que su madre mantiene una amistad ficticia con algunos colaboradores, como Kiko Hernández, no han sido la única polémica que rodea la entrevista de la pequeña de Las Campos.

Según Socialité, programa presentado por Nuria Marín, Alejandra Rubio pactó con la dirección del formato qué colaboradores podían estar presentes durante la entrevista y cuáles no. Los tertulianos que la nieta de María Teresa Campos no habría querido tener enfrente serían Miguel Frigenti, Laura Fa y Lydia Lozano. Preguntada sobre este asunto a la propia Terelu Campos, la presentadora afirmaba que su hija "sí que había puesto preferencias de personas con quien sentarse". En la primer entrevista de la 'influencer' en Sálvame sí participaron Alonso Caparrós, Antonio Montero, Belén Rodríguez, Paloma García-Pelayo y Kiko Matamoros.

Tras este anuncio, el programa de La Fábrica de la tele se ponía en contacto con los supuestos vetados. "Mal empieza en este mundo si empieza jugando con el trabajo y el pan de la gente, pero a cada uno se le conoce por sus actos. Es un pan sin sal y a mí no me aporta nada", comentaba Miguel Frigenti. Los desencuentros entre el tertuliano de Sálvame y Alejandra Rubio son de sobra conocidos, ya que la hija de Terelu Campos ha hecho pública la mala relación que mantienen. Además, Rubio acusó a Frigenti durante la entrevista de haber mentido al dar una noticia sobre ella.

Sin embargo, Laura Fa no se esperaba ser una de las vetadas por la invitada: "Estoy flipando, no me lo esperaba, no pensaba que tuviera la capacidad de vetar ni la intención de empezar con mal pie. Empieza cobarde y con una actitud de diva que no entiendo bien", a lo que añadía que quizás, "es lo que ha visto en casa".

Por último, Lydia Lozano asegura que su veto es totalmente falso, y que es una invención del programa. "Qué gilipollez, a mí no me ha vetado. Es absolutamente falso. De hecho, Terelu me dijo que le parecía una pena que yo no estuviese en el Deluxe. Si queréis meter mierda diciendo que Alejandra me ha vetado, no es verdad", concluía la periodista.

