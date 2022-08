¿Ha servido 'Sálvame' para rescatar a los juguetes rotos del corazón televisivo?

Muchos televidentes no recuerdan los programas del corazón sin las intervenciones de María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Hernández. Fue Sálvame, el pasado mes de marzo de 2009, el que reunió a los que a día de hoy forman el programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla.

Antes de que las peleas, los llantos y las discusiones inundaran las tardes de Telecinco, algunos de los protagonistas del programa de La Fábrica de la tele vivieron un periodo de hastío antes de alcanzar la brutal fama de la que ahora gozan.

Algunos han tenido más oportunidades que otros, así lo explicaba recientemente Carmen Alcayde, en una entrevista emitida en la tarde de este miércoles en el programa vespertino. "Todos somos juguetes rotos, bueno, rotitos. Sálvame nos fue recuperando y uniendo", unas declaraciones que no sentaba del todo bien en plató, siendo replicada por Kiko Matamoros, que no dudaba en calificar a la propia Alcayde como el único "juguete roto", al pasar varios años sin presencia notable en televisión. "Estabais olvidados, lo siento", reiteraba Carmen.

¿'Sálvame' al rescate?

A tu lado, Salsa Rosa, DEC, Aquí hay tomate, La Noria o Tómbola son algunos de los formatos donde los fichajes de Sálvame se han curtido durante muchos años antes de explotar su fama en Telecinco. Lydia Lozano, Belén Esteban y Kiko Hernández son los colaboradores que no han dejado su carrera profesional en Sálvame desde su primera emisión en 2009, pero durante los años previos, no gozaban de tanta notoriedad en televisión.

Lydia Lozano, en 'Sálvame' el pasado año 2009.

Desde la última emisión de A tu lado en 2007, Lozano pasó por varios formatos, aunque sin contar con una trayectoria continua. Los debates de los realities del momento o el famoso late show de La Noria, fueron los programas donde se pudo ver a Lydia, hasta su fichaje en 2009 por Sálvame. Algo parecido le ocurrió a Kiko Hernández, que pasó dos años (del 2007 al 2009) sin casi minutos en televisión, salvo por sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa.

Asimismo, Crónicas Marcianas fue el último formato antes de Sálvame en el que Kiko Matamoros encontró un hueco de esplendor. Tras el cese del programa presentado por Javier Sardà en 2005, Matamoros participó en TNT y La Noria, siendo 'rescatado' en 2010.

La última imprescindible en llegar fue María Patiño, desde el final de DEC (¿Dónde estás corazón?) en 2011, Patiño pasó por los estudios primero de La Noria (como la mayoría de sus compañeros) y finalmente en El programa de Ana Rosa, hasta en 2014, cuando fichó por el formato de Mediaset.

María Patiño, en 'DEC', el pasado 2011.

Pero no solo los colaboradores han 'sufrido' esta falta de espacio en programas de televisión. El propio Jorge Javier Vázquez pasó varios meses sin trabajar de forma continua cuando Aquí hay tomate desapareció en 2008, hasta la llegada de su trampolín mediático un año después, siendo presentador fijo de Sálvame desde su fecha de estreno.

Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde, en 'Aquí hay tomate'.

La vuelta de otros rostros

Desde el pasado 2020, la platilla de colaboradores ha incluido a grandes rostros de la pequeña pantalla que se encontraban en un discreto segundo plano en los últimos años. Uno de los ejemplos es el de Carmen Alcayde, citado anteriormente, cuando tras la cancelación de Aquí hay tomate, la comunicadora pasó un periodo desaparecida, colaborando esporádicamente en El programa de Ana Rosa o Cazamariposas. Fichaba por Sálvame Tomate el pasado 2020, hasta que finalmente ha conseguido una presencia notable el pasado 2021.

Algo parecido le ocurría a Marta López, cuando volvía al plató de Mediaset poco después del polémico vídeo de Alexia Rivas y Alfonso Merlos (en 2020). La exparticipante de Gran Hermano perdió minutos en la pequeña pantalla en 2011, después de colaborar en La Noria o El programa de Ana Rosa. Fue en 2014, tres años después, cuando volvía a algunos programas como Mujeres y Hombres y Viceversa o Gran Hermano: El Debate.

Quizás pocos televidentes conocen el pasado de Pipi Estrada en Sálvame, que se presentó como uno de los colaboradores estrella del formato, estando solo un año en el formato de Telecinco. Pero desde el pasado 2013, cuando dejaba Mujeres y Hombres y Viceversa, desaparecía de Mediaset durante casi diez años, hasta su fichaje por Sálvame este mismo año.

Otro ejemplo más es el de Víctor Sandoval, cuando hace pocas semanas se le podía ver llorando delante de las cámaras de Telecinco por las pocas llamadas que recibía para trabajar en el formato. "Adela, ¿cuántos días me has visto en el diario desde el 20 de mayo? Ni uno, ¿no?", espetaba Sandoval en el Sálvame Mediafest. La época dorada de Sandoval se perdía a principios de este siglo, cuando triunfó con su formato en Mamma mía o sus colaboraciones en Día a Día. Aunque lleva como tertuliano en Sálvame desde 2010, la realidad es que no participa activamente en muchos episodios.

Muchos son los colaboradores que han llegado nuevos y otros que se han negado a volver, como Rosa Benito o Raquel Bollo. En cambio, otros se han ido y han vuelto, como Terelu Campos o el propio Kiko Matamoros. Quizás, la vuelta de rostros más conocidos por la audiencia, como sus últimos fichajes, forma parte de este baile de colaboradores que, con el paso de los años, se han convertido en personajes.

