Estrella Xtravaganzza: "Grabando 'Reinas al rescate' nos gritaron 'mariconadas las justas, ¡viva España!'"

Estrella Xtravaganzza es probablemente una de las concursantes más indescriptibles de la segunda edición de Drag Race España. Su particular humor, su estilo irreverente y los mensajes de sus performances aparentemente superficiales la convirtieron en una de las finalistas del programa y favorita de muchos espectadores.

Pese a no llevarse la corona, a esta drag jerezana no le ha faltado el trabajo. Y es que ya no se lo faltaba antes del programa, con la diferencia de que ha pasado a actuar "para 100 maricones" a ser una auténtica superestrella drag en España. BLUPER conversa con la artista sobre su paso por el programa y su actual faceta en el show 'Gran Hotel de las Reinas' y en el programa Reinas al rescate.

La Reina Letizia acaba la semana radiante con un vestido de Hugo Boss AGENCIAS

¿Cómo ha cambiado tu vida tras tu paso por 'Drag Race España'?

Desde 'Drag Race' mi vida no ha cambiado mucho, la única diferencia que noto es que antes trabajaba para 100 maricones en Barcelona y ahora me expongo a miles de personas. Aparte de eso, mi vida sigue siendo igual. Antes de entrar en el programa yo ya trabajaba a diario en Believe todas las noches en Barcelona, así que estoy acostumbrada a este ritmo, lo único que cambia es la exposición, pero como recibo sobre todo mensajes bonitos, tampoco me carga mucho, aunque a veces contesto a 20 mensajes y vuelvo a tener 18.

¿Te esperabas llegar a la final?

Antes de entrar, les decía a mis amigas 'lo llevo tan preparado que seguro que llego a la final", pero cuando entré y vi el segundo capítulo, el del talent show, dije "tú de aquí te vas la cuarta o la quinta". Durante el transcurso del concurso no me lo esperaba, porque veía mucho talento en mis compañeras, pero al final conseguí llegar escurriéndome un poquito.

¿Tuviste miedo de que no se entendiera tu drag?

Me daba miedo porque tengo conocidas que me decían que entendieron mi drag una vez que me vieron durante dos años. Al principio pensaban "¿esta niña qué hace? Hace cosas muy raras". Eso me asustaba, porque en el concurso tienes que ofrecer mucha versatilidad y tenía que mostrarla sin perder la esencia de mi drag. En 'Drag Race' se pone a prueba constantemente tu talento y tu arte y es imposible no llevártelo a lo personal, porque tu drag es una extensión de ti misma.

Estrella Xtravaganzza fue finalista de la segunda edición de 'Drag Race España'. Sara Fernández

¿Cómo te has sentido grabando 'Reinas al rescate'?

'Reinas al rescate' me intimidaba un poco al principio, porque de repente me dicen que voy a estar con Supremme, Sharonne y Puppi, todas con muchos años de experiencia, y me dije "hola, señora, ¿qué hago aquí?". Me daba miedo, pero luego hemos hecho una piña maravillosa y el programa es un remolino de emociones precioso.

¿Os han recibido bien en los pueblos en los que habéis grabado?

Los pueblos nos han recibido bastante bien. Nosotras dependemos de los pueblos para poder hacer el programa y la verdad es que nos han recibido superbién. Hemos visto bastante LGTBIfobia y en algunos casos la hemos sufrido. En uno de los pueblos el último día que estábamos grabando nos gritaron algo como "mariconadas las justas, viva España". Supremme y yo nos giramos para ver quién lo había dicho, pero teníamos que guardar las formas porque estábamos trabajando.

Estrella presenta 'Reinas al rescate' en ATRESplayer PREMIUM. Sara Fernández

¿Te gustaría seguir trabajando en televisión?

Me encantaría seguir trabajando en televisión, es que me lo he pasado muy bien en los dos programas. Hay momentos duros, pero no por ser duros son malos, los guardo con muchísimo cariño. En Drag Race lo pasé como una niña chica, lo único que tenía que hacer era levantarme por la mañana y disfrutar, no tienes que pagar alquiler, hacer la comida o limpiar, solo maquillarte y hacer el tonto.

¿Te presentarías al Benidorm Fest?

Me encantaría presentarme, pero yo soy como el Chikilicuatre, mis canciones son cómicas. Prefiero que se presente Sharonne y yo salgo haciendo la croqueta por el suelo.

¿Qué tipo de propuesta llevarías si te presentaras tú?

Yo llevaría algo cómico, una cosa absurda y ridícula. Como Verka Serduchka, que la gente diga "¿esto qué es?".

