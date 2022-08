‘RuPaul’s Drag Race’ renueva por una temporada 15 y alcanzará los 200 episodios

El talent show RuPaul’s Drag Race suma y sigue. Y es que VH1 ha renovado el formato para su temporada número 15, una edición muy esperada en la que tendrá lugar el capítulo 200 del programa que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. La noticia fue anunciada durante este lunes, en lo que supone la confirmación de una nueva apertura de puertas del taller. Además, el programa derivado Untucked, que graba lo que sucede entre bambalinas mientras los jueces deliberan, también ha contado con la renovación.

“Cuando escucho la temporada 15 de RuPaul's Drag Race tengo que pellizcarme, simplemente no te diré dónde”, expresó la propia RuPaul, creadora, presentadora y juez del formato, en un comunicado. “Nunca damos por sentado la oportunidad que se nos ha brindado de mostrar la excelencia drag y contar auténticas historias queer. Gracias a los fanáticos, World of Wonder, VH1, nuestro elenco y equipo, y sobre todo, nuestras valientes y hermosas reinas”, matizó. De momento, se desconoce cuál será la fecha de estreno, pero probablemente llegue a inicios de 2023. Las temporadas 13 y 14 se estrenaron en enero, y la 12, en febrero.

Con esta renovación, el programa escribe su nombre con letras de oro de la televisión. Toda una hazaña llegar a la temporada 15, y más, si se recuerda que el programa nació de una forma muy humilde en el canal Logo de Estados Unidos en 2009, y que desde entonces ha ganado numerosos premios Emmy, incluido 11 para la propia RuPaul.

[Las reinas de ‘Drag Race España’ y su incipiente carrera en el mundo de la música]

Desde entonces, la productora World of Wonder ha expandido el programa a través de secuelas como las ediciones All Stars y RuPaul's Secret Celebrity Drag Race, que acaba de arrancar las emisiones de su segunda temporada. Del mismo modo, el programa ha tenido numerosas ediciones internacionales en países como Reino Unido, Canadá, Tailandia, Francia o Italia, y tiene pendiente de estreno las versiones de Filipinas, Bélgica, México o Brasil. En España, RuPaul’s Drag Race se adaptó bajo el nombre de Drag Race España por parte de Atresmedia, y tras dos temporadas exitosas ha renovado ya por una tercera.

Sigue los temas que te interesan