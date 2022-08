Gloria Camila da la cara por Ortega Cano: “Bastante educado ha sido, no pueden acosarle”

Desde hace semanas, la supuesta crisis sentimental entre la diseñadora Ana María Aldón y el torero José Ortega Cano llena horas de programación en Telecinco. Y en ese sentido, este fin de semana, el que fuese esposo de Rocío Jurado tuvo un fuerte choque con un equipo del programa Socialité, al que increpó y al que llegó a amenazar con llegar a las manos: “Te voy a dar un 'esto' que se va a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí, subnormal!”, le dijo a un reportero.

Este lunes, esas imágenes las vio en directo Gloria Camila, la hija de Ortega Cano, durante su intervención en el programa Ya es verano, que ocupaba la franja de Sálvame durante este festivo. La presentadora Verónica Dulanto quiso preguntarle su opinión al respecto, y Gloria aseguró que su padre “bastante educado ha sido” con el periodista.

“Hay reporteros y reporteros, yo si tengo que pedir perdón como el otro día lo hago, pero estos lo que hacen es perseguir y acosar a mi padre esperando a que explote para poder grabarlo, no se puede vivir así los siete días a la semana”, aseguraba la actriz de Dos vidas. “Mi padre está muy, muy al límite de nervios porque ya ha llegado un momento en el que no puede ni siquiera salir con la bici o pasear”, añadía en ese sentido.

[El monumental cabreo de José Ortega Cano con 'Sálvame': "¿Queréis que me ponga violento?"]

Las palabras de Gloria fueron puestas en entredicho por los demás colaboradores. “Tiene que ser agobiante, lo entiendo. Pero tu padre no puede perder las formas de esta manera”, le decían a Gloria, que no veía la situación desde el mismo prisma. “Ser un personaje público no implica que me puedas acosar las 24 horas del día”, matizaba la que fuese concursante de Supervivientes. “No es acosar, están haciendo su trabajo”, aclaró entonces Marta López.

Gloria Camila finalizó el tema asegurando que Ortega Cano “nunca dice nada” y que a pesar de ello se le da mucha “caña”, y volvió a hablar del acoso del reportero, pues “hay un límite”. Además, aseguró que la prensa lo que intenta es que el torero se ponga nervioso para “tener cada día la reacción”. De todo lo expuesto, Verónica Dulanto, la presentadora, sintetizó una opinión: “Creo que Gloria lo ha dicho muy claro, 'Mi padre está al límite'. Con esta frase se reduce todo lo que le estás pidiendo a los compañeros de la prensa”.

Gloria Camila consiera que “demasiado educado” ha sido su padre tras mandar a “mamarla a Parla” a un reportero, llamarle “sinvergüenza” y amenazarle con la bici. Pues sinceramente no sé qué piensa GC que debería haber hecho Ortega Cano con el reportero… 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/8MM1Cs8SrY — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 15, 2022

Sigue los temas que te interesan