Las reinas de ‘Drag Race España’ y su incipiente carrera en el mundo de la música

La franquicia Drag Race, que por aquí se emite con el nombre de Drag Race España en ATRESplayer Premium, ha buscado desde su estreno en 2009 a una ganadora versátil, que sepa hacer un poco de todo. Que consiga que el público se ría con su humor, que se deleite con sus looks, que sepa actuar, y también cantar. En Estados Unidos muchas han sido las participantes que han sacado discos o sencillos, y poco a poco en España estamos viendo un fenómeno similar.

Estos días, Carmen Farala, la ganadora de la primera temporada, ha presentado su debut musical, un tema llamado ‘Pantera’, un sencillo de aires latinos y urbanos compuesto por varios autores, entre los que se encuentra Leroy Sánchez, uno de los padres del tema ‘SloMo’ con el que Chanel Terrero quedó tercera en el pasado Festival de Eurovisión.

Recordemos que la relación de Carmen Farala y el equipo de Chanel es muy estrecha, tanto como para que esta drag andaluza fuese la responsable de elaborar los dos trajes que Terrero lució durante el Benidorm Fest.

Para el videoclip, Carmen Farala ha contado con la dirección de Salva Musté, director y fotógrafo barcelonés que ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz, La Prohibida, Malú o Pablo Alborán, y que fue el encargado de firmar el capítulo Meet the queens de la última temporada de Drag Race España. Como cuerpo de baile, Carmen ha estado acompañada, entre otros, de Pol Soto, quien escudó a Chanel en Eurovisión. A su lado están también Jesús Rodríguez, Rubén Buika, Dani Lozano, Cristian Soto, Jesús Rodríguez y Guille Flores.

Carmen se suma a otras compañeras de su temporada del concurso de drags que también han sacado algún tema en los últimos tiempos. Como por ejemplo, Pupi Poisson, que en abril publicó ‘Quizá ahora’. Una versión en castellano del tema ‘Maybe this time’ del musical Cabaret, y que ya interpretaba durante la gira de El Gran Hotel de las Reinas.

Para Pupi, el mundo de la música no es nada nuevo. En su larga carrera dentro del mundo del espectáculo, esta drag madrileña ya había publicado en 2019 un disco con su mismo nombre, que incluía temas como ‘Macedonia’ o ‘No me, no me, que te, que te’. Aunque quizá su tema más conocido sea la divertidísima versión del ‘Porompompón’ de Manolo Escobar y que adaptó como ‘Putón verbenero’.

Precisamente Pupi colaboró recientemente con otra de sus compañeras, The Macarena, en el tema ‘Escóndeme el glamour’, que vio la luz a finales del mes de julio. Una canción con base electrónica y raíces andaluzas para cuyo videoclip contó con la participación de compañeras como Jota Carajota y Samantha Ballentines.

Hay que recordar que The Macarena ya cantaba en sus espectáculos, y que incluso intentó probar suerte para representar a España en Eurovisión 2022. Y es que, tal como ella explicó, presentó un tema al Benidorm Fest que, por desgracia, no pasó el corte de TVE.

Llevo mucho tiempo con esto guardado en el pecho pero lo tengo que contar porque voy a explotar de la ilusión.



He enviado mi propuesta para el Benidorm Fest ✨💖 He querido arriesgar y estoy súper emocionada así que ojalá salga para adelante y podamos hacer este viaje juntes. pic.twitter.com/mMLE9T48df — The Macarena (@iamthemacarena) November 22, 2021

En Drag Race España hemos descubierto otras muchas artistas con voces increíbles. De la última temporada, por ejemplo, se puede destacar a Jurijii Der Klee, que dejó a todos con la boca abierta con su lírico durante la prueba del talent show.

Del mismo modo, la última ganadora, Sharonne, ya nos había demostrado en programas como Tu cara no me suena todavía que es una gran artista, y actualmente interpreta varios temas en directo en la nueva gira de El Gran Hotel de las Reinas. La propia Sharonne, al igual que The Macarena, ha dejado la puerta abierta a participar en el Benidorm Fest en un futuro, tal como contó a BLUPER en una entrevista. “Tras ganar Drag Race España también me han llegado muchos mensajes diciendo que me presente al Benidorm Fest... Y no sé, todo puede ser, porque yo me lanzo”, aseguraba.

