'Grease Live', la versión en directo de FOX del musical que merece una revisitación

Esta semana, la ‘greasemanía’ ha vuelto a ponerse de moda. Y es que esta semana fallecía a los 73 años la actriz y cantante Olivia Newton-John, quien tenía escrito su nombre con letras de oro dentro de la cultura popular por su interpretación de Sandy en la película Grease. Un largometraje de 1978 que, a modo de homenaje, emitirá La 1 de TVE en la noche de este sábado, cambiando los planes iniciales de emitir de un solo porrazo los cuatro capítulos del revival de Historias para no dormir.

La primera vez que se emitió Grease en TVE fue en 1985, el 28 de diciembre, tras Informe Semanal, que ese día emitía su resumen anual, el Informe del año. La cinta se quedó ligada a la Navidad, y su primera reposición vino en la madrugada del 31 de diciembre de 1987, y desde entonces se ha emitido en varias cadenas y en horarios tanto de tarde como de noche. A menudo, cuando pasaban Grease por alguna cadena, las redes sociales se llenaban de todo tipo de comentarios, en los que los internautas compartían los recuerdos que le evoca este largometraje ambientado en el ficticio instituto de Rydell.

Aunque Grease forma parte de la historia del cine y de los musicales (la película adaptaba un musical de Broadway), también es interesante rescatar la versión que se hizo en directo para televisión hace unos años.

Fue en el año 2015 cuando Fox anunció que realizaría una representación en vivo, y en un primer momento se habló de Zac Efron para el papel de Danny Zucko. Finalmente, los protagonistas fueron Aaron Tveit y Julianne Hough, secundados por Vanessa Hudgens, Carly Rae Jepsen, Kether Donohue y David Del Rio, entre otros tantos actores.

Grease Live! se emitió en Fox en Estados Unidos el 31 de enero de 2016, y en España llegó a través de Canal+Estrenos el 11 de febrero de ese mismo año. En 2018, Grease Live! fue lanzado en Blu-Ray en nuestro país, y todavía es fácil encontrar algún ejemplar a la venta.

Como decimos, se trata de un espectáculo que se emitió en televisión en directo (aunque algunas veces te preguntes si todos cantan en vivo o hay alguna pista de apoyo), que resulta muy interesante tanto para aquellos que aman el musical teatral, como para los que se saben la película al dedillo. Una gran producción que se desarrolló en los estudios de Warner Bros. en Burbank, California.

Así, se hace una mezcla de ambas, y se amplía el universo de la brillantina con nuevas canciones, como una que interpreta Carly Rae Jepsen, quien interpreta a Frenchy, la aspirante a esteticista.

Además, se recuperan algunas canciones originales del musical de teatro, como Freddy my love, que fue descartada para el cine, sin dejar atrás esas canciones que se escribieron expresamente para la película, pero que no estaban en el libreto primigenio del teatro, como Hoppelesly devoted to you. Tema, por cierto, que fue nominado al Óscar como mejor canción original.

Grease Live! tiene una magia especial, aunque para aquellos que no sienten una afinidad especial con el universo de Danny Zucko y Sandy se puede hacer algo largo, pues dura dos horas y media. Uno de los aspectos que lo hacen especialmente interesante, y que nos recuerdan que estamos viendo un espectáculo para televisión, es que cuenta con público en vivo, que aplaude, ríe y baila con los protagonistas. A veces, ese público queda perfectamente integrado, por ejemplo, en las escenas del concurso de baile, aunque en otras puede quedar un tanto desubicado.

Aaron Tveit y Julianne Hough hacen un gran trabajo como la pareja protagonista, y ella destaca especialmente por su talento al bailar. Curioso es, del mismo modo, ver a Vanessa Hudgens como la rebelde Rizzo, pues ella venía de hacer un papel muy en la línea de Sandy en High School Musical. Eso sí, Grease Live! se concibió como un espectáculo familiar, y por ello esta nueva Rizzo no es tan lanzada como en la película, y además, se modificaron algunas palabras malsonantes de las canciones por otras que no resultasen chocantes entre los pequeños de la casa. Como dato, apuntar que el padre de Vanessa murió un día antes, pero ella tomó esa filosofía tan propia de los artistas de que el espectáculo debe continuar y dejó una interpretación muy digna, que no reflejaba el mal momento que pasaba de puertas para dentro.

Para los más nostálgicos, destacar las escenas que se desarrollan en la cafetería. Y es que Violeta, la camarera, está interpretada por Didi Conn, Frenchy en la película Grease y su secuela, y que protagoniza un divertido juego de espejos con Carly Rae Jepsen cuando esta descubre que, por el fallo de un tinte, su pelo ha quedado de color rosa.

