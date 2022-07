De 'Drag Race' a 'Reinas al rescate': todo lo que ha avanzando el drag en televisión

La visión que se tiene del mundo drag en nuestro país ha cambiado desde que se estrenase Drag Race España en ATRESplayer PREMIUM a finales de mayo de 2021. Con una visión internacional del espectáculo drag, el programa elevó el nivel artístico de este colectivo.

Tanto las concursantes como su presentadora Supremme de Luxe han visto cómo han cambiado sus vidas en un año, convirtiéndose en estrellas de espectáculos y dejando a un lado la visión que había del drag como números de bajo nivel en pequeñas discotecas a altas horas de la madrugada.

Supremme de Luxe, por ejemplo, se ha paseado por programas como Pasapalabra o Tu cara me suena, los programas más vistos de la temporada, enseñando el arte drag en formatos de primer nivel sin tirar del humor y sin relacionarlo con el universo friki.

El programa de televisión ha derivado en una gira teatral por toda España con sus concursantes, que ha demostrado el talento que hay en el mundo drag. Un espectáculo familiar que ha viralizado en redes sociales numerosos mensajes positivos del colectivo LGTBIQ+.

Pero, además, tras el nacimiento de Drag Race España en Atresmedia, el arte drag tiene otra visión en medios de comunicación: reportajes de sus concursantes en revistas de moda (GQ, Esquiere, Glamour…) que se han abierto a este mundo al que antes daban la espalda. Sus concursantes han hecho pasarela y son estrellas en España y en muchos otros países.

Periódicos generalistas como ABC, La Razón, El Mundo, El País o este mismo, hemos hecho entrevistas y reportajes sobre el mundo del drag en nuestras secciones de Cultura, Arte y Televisión, alejando este concepto del mundo de la noche y llevándolo a su perspectiva más teatral.

Todo ello ha desembocado también en un nuevo formato, Reinas al rescate, que ha elevado este arte a otro nivel y, sobre todo, ha humanizadotodavía más a las drags. El programa ha acercado sus buenos valores a pueblos o localidades donde antes era impensable ver un espectáculo de este tipo.

Ni qué decir, por supuesto, lo que ha supuesto a nivel personal para las concursantes, quiénes han visto cómo ha crecido de manera muy significante su universo en redes sociales: Carmen Farala (de 6.000 a 200.000 seguidores), Hugaceo Crujiente (de 3.000 a 140.000 seguidores) o Dovima Durmi (de 10.000 a 100.000).

¿Por qué de pago?

'Drag Race'.

Una de las críticas que más ha recibido Atresmedia ha sido el que tanto Drag Race España como Reinas al rescate sean de pago a través de su plataforma ATRESplayer PREMIUM. Se olvida, sin embargo, que este tipo de programas se emiten en esta modalidad a nivel internacional.

Y aunque en un primer momento se pueda llegar a pensar que la televisión de pago es más minoritaria, la realidad es que permite que otro tipo de formatos vean la luz y tengan posibilidad de sobrevivir. Seamos realistas: un programa como Drag Race España, con dos temporadas emitidas y una tercera en camino, no tendría casi posibilidades de sobrevivir en el abierto y su nacimiento en una plataforma de pago le permite tener una larga vida en nuestro país. Y si no que se lo digan a formatos pensados para una mayor parte de la audiencia como Top Chef o Masters de la Reforma.

Además, así se ha dado luz verde a formatos como Reinas al rescate, Una Navidad con Samantha Hudson o el documental Ellas, que de otra manera no hubieran visto la luz.

El caso del 'Sálvame MediaFest'

Hace ahora dos semanas, desde estas páginas valoramos la iniciativa de Sálvame de sumarse a la celebración del Orgullo LGTBIQ+, emitiendo un formato sobre drags en abierto, en horario de máxima audiencia, en una de las cadenas más vistas y bajo el paragus de una de las marcas más conocidas de nuestra televisión.

Sin embargo, al contrario que en Drag Race España, donde se ha demostrado lo que cuidan su imagen y los detalles las drags, como grandes artistas que son; en Sálvame Mediafest se volvió a apostar por lo low cost y a empujar al colectivo al universo friki. De hecho, las drags no eran las protagonistas, sino los colaboradores del programa.

Tanto es así que la drag Aurah Sin denunció la "falta de interés" de Terelu Campos para convertirse en drag. "Se negó (“y de muy malas formas”) a que se le tapara las cejas, cosa que impidió poder lograr un maquillaje al nivel requerido y la ilusión de "ojo drag". Además de esto, la colaboradora insistió en usar sus propios productos de maquillaje y maquillarse ella misma en ocasiones, lo cual perjudicó mi trabajo".

Y todo ello por no hablar de que, como bien criticó nuestro compañero Mike Medianoche, se blanqueó a personas que no respetan al colectivo LGTBIQ+ como Rafa Mora o Antonio Montero, que llegó a decir que las agresiones homófobas ya no existen.

