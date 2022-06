‘Drag Race España' tendrá tercera temporada y se confirma como una de las franquicias más exitosas

Estaba cantado. Tras el éxito de su segunda edición, que finalizaba su historia el pasado domingo con la emisión del especial ‘La coronación’, Drag Race España regresará a ATRESplayer PREMIUM con una tercera edición que pondrá sobre la pasarela a una nueva promoción de reinas.

Según informa Atresmedia en nota de prensa, el taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas próximamente y muy pronto comenzarán los castings para encontrar a las nuevas reinas de esta tercera edición.

Drag Race España se convierte así en una de las franquicias más exitosas del formato creado por RaPaul en 2009 y que ya cuenta en EEUU con 14 temporadas. Hasta el momento, solo Canada (3), Tailandia (4), Reino Unido (4) habían conseguido alcanzar una renovación por una tercera temporada.

World of Wonder, la productora del programa, también prepara primeras ediciones en Francia, Bélgica, Filipinas y Suecia y una segunda temporada en Australia. En estos momentos también se emite la séptima temporada del spin-off All Stars, donde se reúnen varias ganadoras de ediciones anteriores en EEUU.

El nuevo elenco tomará el relevo de las dos anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo. De hecho, el próximo miércoles 22 miércoles, las concursantes de la segunda edición iniciarán en el Teatro Calderón de Madrid la gira de El Gran Hotel de las Reinas, que les llevará a recorrer varias ciudades de España.

El espectáculo, que volverá a contar con Supremme de Luxe como maestra de ceremonias del hotel y con Paca la Piraña como recepcionista, ya tiene cerradas 17 ciudades: Torremolinos, Alicante, Barcelona, Las Palmas, Vigo, Badajoz, Valladolid, Cartagena, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Palma de Mallorca, Almería y Jerez de la Frontera.

Tras 10 semanas de retos, pasarelas, pruebas de interpretación y momentos de diversión, el jurado del programa coronaba hace dos semanas a Sharonne como la segunda superestrella drag española por encima de Venedita Von Däsh, Estrella Xtravaganza y Marina.

