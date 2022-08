De Famous a Edurne: ‘Operación Triunfo’, una cantera de lujo para los musicales

Desde que Operación Triunfo arrancase sus emisiones en el año 2001 hemos conocido un total de 182 participantes. Algunos han tenido una longeva carrera en el mundo de la música, editando sus propios trabajos, como David Bisbal, Aitana o Manuel Carrasco. Otros cambiaron de rumbo, al comprobar lo difícil que es el vivir del sector de la música. Y luego hay un gran número de artistas que siguieron dedicándose al mundo del espectáculo, pero centrando su trayectoria en el mundo del teatro musical, un sector que ha visto el potencial de los triunfitos y ha convertido a la famosa academia televisiva en toda una cantera de actores.

Un ejemplo reciente lo tenemos en Famous Oberogo. El cantante de origen nigeriano y afincado en Sevilla fue el ganador de la edición de OT 2018, y tras lanzar algunos sencillos bajo su propio sello y trabajar con Disney en un cortometraje en el que prestó su voz en el tema principal, ha anunciado con ilusión su nuevo proyecto. Y es que formará parte de la próxima temporada de El Rey León, el musical basado en la película homónima y que está producido por Stage Entertainment. Él mismo fue el encargado de anunciarlo en sus redes sociales, donde fue felicitado por algunos compañeros de concurso como Dave Zulueta o Noelia Franco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famous Oberogo (@famousoberogo)

‘ La Llamada’, el musical ‘triunfito’ por excelencia

El musical español que mejor ha sabido explotar el potencial de los concursantes de Operación Triunfo ha sido, posiblemente, La llamada. La historia escrita y dirigida por Los Javis cuenta la historia de dos chicas jóvenes que participan en un campamento de verano en el que sus vidas cambiará para siempre. Una porque descubrirá su vocación religiosa, y la otra, porque comprenderá su verdadera sexualidad.

[El buen momento para resucitar 'Operación Triunfo' en La 1 tras el fenómeno del Chanelazo]

Dado que Javier Calvo y Javier Ambrossi trabajaron como profesores en Operación Triunfo sabían muy bien el potencial que había dentro de la academia, y por eso ficharon para sus representaciones a Nerea Rodríguez, Marta Sango, Raoul Vázquez o el propio Famous hayan pasado por su elenco en algún momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Llamada - El Musical (@lallamada_)

El fenómeno de Grease

En los últimos días, la película Grease ha adquirido una nueva vigencia tras la muerte de Olivia Newton-John. Este largometraje es la adaptación cinematográfica de una obra de teatro musical que en España ha sido representada en muchas ocasiones, y entre otras, se puede destacar el trabajo que sobre las tablas hizo Edurne al meterse en la piel de Sandy.

[El legado televisivo de Olivia Newton-John: De Eurovisión a ‘Glee’ (y ‘Sharknado’)]

Grease, el musical de tu vida fue el montaje en el que la jueza de Got Talent trabajó, y allí coincidió con otra triunfita, Elena Gadel, que hacía el papel de su némesis, la Pink Lady Rizzo. Cuando Edurne dejó el musical fue sustituida por otra triunfita, Gisela. Unos años, después la obra regresaría de nuevo con Edurne bajo el nombre Grease, el musical, y tuvo de compañero a Iván Santos (OT6).

Una cantera de ida y vuelta

En el caso de Iván, este artista (que decidió volver al anonimato un tiempo después de concursar en Supervivientes) ya había trabajado en el mundo del musical antes de conseguir entrar en OT. Algo similar a lo que le ocurrió, por ejemplo, a Álex Forriols, de OT 8, o a Nerea Rodríguez, quien en OT 2017 habló alguna vez de sus representaciones en un musical de Caperucita Roja.

Operación Triunfo no es, sin embargo, una carta de presentación idónea en todos los espectáculos musicales. Fede, de OT 3, contó en una entrevista en Interviú lo siguiente: “En el musical Hoy no me puedo levantar nadie confiaba en mí por ser un 'triunfito'. Pasé cuatro meses haciendo un papel secundario hasta que comprobaron que valía para un protagonista”. Fede cambió su nombre artístico a Sonny Monreal y se labró una importante carrera como actor, y le hemos visto, por ejemplo, en Betty en NY.

["Llevar 'OT' a Estados Unidos", el deseo del 'triunfito' que arrasa en el extranjero]

La lista de musicales con artistas que se dieron a conocer gracias a Operación Triunfo podría no tener fin. Naim Thomas participó en Contaminatio, Aladín o El Rey de bodas, Nuria Fergó en Lucía la Maga, Leo Segarra en Cuento de Navidad, el malogrado Álex Casademunt en Mamma Mía y El otro lado de la cama, Gisela en Rouge, fantastic love (basado en Moulin Rouge) y Gisela, Álex, Mireia y Javián en Peter Pan, entre otros muchos.

Sigue los temas que te interesan