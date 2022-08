Alejandra Rubio advierte a Terelu Campos sobre su amistad con Kiko Hernández: "No te quiere"

El pasado 16 de agosto Sálvame daba una de las noticias más importantes de su semana. Viernes Deluxe volvía tras su breve descanso de vacaciones, y lo haría rescatando a una de sus presentadoras estrella; Terelu Campos se pondría al frente del formato de Mediaset después de nueve años sin hacerlo.

Parece que la productora no se lo ha querido poner fácil a la hija de María Teresa Campos en su vuelta, y es que la segunda noticia bomba anunciada un día después, traía hasta el plató de Telecinco a su hija, Alejandra Rubio.

La 'influencer' no había vuelto a aparecer en pantalla desde la cancelación de Viva la vida, programa en el que colaboraba desde hacía dos años. Con la retirada del formato presentado por Emma García, muchas han sido las voces que barajaban su fichaje por Sálvame como su siguiente paso profesional.

Lo que está claro es que en la noche del pasado viernes, Alejandra Rubio fue entrevistada por su madre, algo que no gustó del todo a la presentadora cuando se anunciaba la noticia. "Creo que es de las peores cosas que te pueden pasar", aseguraba Campos.

"Ahora dejo de ser tu madre", le advertía Terelu Campos antes de entrar al plató la noche de este pasado viernes. La invitada ha comenzado hablando sobre sus primeros pasos en la televisión, donde no lo pasó del todo bien, donde se estrenó como colaboradora en El debate de las tentaciones: "Fue muy duro, incluso me puse a llorar".

La sobrina de Carmen Borrego también quiso dejar claro que el motivo de su visita al Deluxe no era para quedarse como colaboradora del programa diario, sino que lo hacía por ilusión ante la vuelta de su madre, y no por razones económicas, como muchos tertulianos apuntaban.

"¿Entiendes el universo Sálvame?, cuestionaba la presentadora. "Entiendo que es un programa necesario, cada uno tiene su personaje. Pero si la motivación de las personas es hacer daño, ahí no lo entiendo. Se puede ser cañero, crítico... pero no ser dañino. Me parece bien que estén mi madre y mi tía aquí, aunque te han hecho mucho daño", respondía Rubio, realizando una clara referencia al pasado entre su madre y Kiko Hernández.

"Creo que es un sitio donde se nos ha hecho mucho daño en general, a todas. Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere", insistía la invitada del Deluxe. Pero, sin querer entrar en sus consideraciones hacia los colaboradores en general, Alejandra ponía nombre y apellido a la persona a la que se estaba refiriendo: "Considero que Kiko Hernández no te quiere".

Pero su discurso no terminaba ahí y también hablaba de la relación que su madre mantiene con María Patiño. "Considero que hacéis cosa juntas y que ahora tenéis buena relación, pero no es tu amiga íntima. La amistad es algo tan importante, que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es", sentenciaba.

